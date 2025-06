Alerta màxima per la contaminació de l’aire a Catalunya: 5 zones en perill

La preocupació per la qualitat de l'aire ha tornat a ocupar un lloc central a l'agenda informativa de Catalunya. En els últims dies, les autoritats han hagut de prendre mesures excepcionals per fer front a un fenomen que, si bé és recurrent en determinades èpoques de l'any, aquest dijous ha assolit nivells que han obligat a activar mecanismes de prevenció i advertiment davant el risc que suposa per a la salut pública. Tanmateix, el problema va més enllà d'una simple alerta: posa sobre la taula el desafiament estructural que afronta el territori català en matèria mediambiental.

Cinc àrees sota vigilància: el mapa de la preocupació

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica després que els nivells de partícules en suspensió (PM10) hagin superat els límits recomanats en diferents punts de la comunitat. Concretament, les zones de qualitat de l'aire (ZQA) afectades són l'àrea de Barcelona, el Vallès, el Baix Llobregat, la Catalunya Central i les terres de Ponent. Dimecres, les medicions van revelar que la concentració diària d'aquestes partícules, amb un diàmetre inferior a 10 micres, va excedir el llindar de 50 µg/m³ en quatre estacions repartides entre aquestes cinc regions.

La previsió per a les pròximes 24 hores no és encoratjadora: els tècnics alerten que les condicions meteorològiques no afavoriran la dispersió de contaminants i, per tant, la superació del valor diari establert podria repetir-se durant el dijous. L'episodi posa en evidència la vulnerabilitat de diverses comarques catalanes davant fenòmens de contaminació derivats tant de causes naturals —com l'arribada de masses d'aire carregades de pols africana— com de la intensa activitat humana.

Mesures de prevenció i recomanacions a la ciutadania

L'avís preventiu decretat no implica necessàriament l'entrada en un episodi ambiental greu, però sí que constitueix l'avantsala a restriccions més estrictes si els nivells de contaminació no remeten. Com a primera mesura, s'han activat missatges d'advertiment als panells lluminosos de les principals vies, alertant sobre l'alt nivell de partícules a l'ambient.

Alhora, s'ha instat la població a prioritzar l'ús del transport públic davant el vehicle privat per limitar les emissions. Les indústries, obres públiques i centrals elèctriques han estat notificades per activar protocols de reducció d'emissions previstos per a aquest tipus de situacions. A més, els municipis afectats han rebut la recomanació de suspendre o minimitzar les activitats que impliquin l'ús de materials pulverulents, ja que contribueixen a l'empitjorament de la qualitat de l'aire.

El seguiment de l'episodi: un repte per a les autoritats

La Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental serà l'encarregada de monitorar l'evolució dels nivells de partícules i de decidir, dia a dia, si l'avís preventiu s'ha de mantenir, escalar a un episodi ambiental o, si millora la situació, desactivar-se. L'objectiu és actuar amb rapidesa i flexibilitat per protegir la salut de la població i minimitzar els efectes de la contaminació, que poden ser especialment greus en persones vulnerables com infants, ancians i persones amb malalties respiratòries.

En paral·lel, el Canal Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha difós un conjunt de mesures i recomanacions específiques per limitar l'exposició a la contaminació. Entre les indicacions s'inclou evitar activitats físiques intenses a l'aire lliure, tancar finestres en les hores punta de pol·lució i, en el cas dels col·lectius més sensibles, extremar les precaucions durant aquests episodis.