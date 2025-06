Terrible accident d’avió amb 242 passatgers: Possiblement tots morts

Tragèdia demolidora a l'Índia. Un accident fatal d'un avió que es dirigia al país asiàtic cap a Londres ha deixat consternada tota la comunitat internacional. Els primers minuts després de l'incident van estar marcats per la confusió i l'angoixa, mentre testimonis presencials i autoritats intentaven comprendre la magnitud del que havia passat.

Poc després de l'enlairament, la normalitat s'ha esvaït completament per als ocupants d'un avió comercial de gran capacitat. Segons la informació verificada per diverses fonts, l'aparell implicat és un Boeing 787-8 Dreamliner, operat per l'aerolínia Air India sota el vol AI171. En el moment de l'accident,a bord viatjaven aproximadament 242 passatgers, juntament amb la tripulació. El vol tenia programada una ruta internacional, sortint des de la ciutat d'Ahmedabad, a l'Índia, amb destinació a Londres-Gatwick. La BBC ha informat que 53 dels que viatjaven a l'avió eren de nacionalitat britànica.

Els primers senyals d'alarma han sorgit tot just segons després que l'aeronau abandonés la pista. Les dades de seguiment de vols, publicades pel compte Flightradar24, mostren que l'avió va perdre senyal de radar a les 8:08:51 UTC,menys d'un minut després de l'enlairament.

Els moments previs a l'impacte i la reacció immediata

El vídeo que circula a les xarxes socials i que ha estat àmpliament compartit per testimonis mostra el Boeing 787 lluitant per guanyar alçada poc després de l'enlairament. En qüestió de segons, l'aeronau sembla perdre sustentació,descendint perillosament sobre una zona urbana. Les imatges posteriors capten l'instant en què es produeix una gran explosió seguida d'una columna de fum negre visible a quilòmetres de distància, un indici clar de la violència de l'impacte.

Un dels detalls més impactants de l'accident ésla col·lisió del fuselatge amb un edifici de la ciutat, les imatges del qual han donat la volta al món. L'ala i part del fuselatge es van incrustar a l'estructura, cosa que reflecteix l'escassa alçada a la qual volava l'aparell abans del desastre. Segons testimonis al lloc, l'estrèpit ha estat ensordidor i les flames s'han propagat ràpidament, dificultant encara més l'arribada dels equips de rescat.

Declaracions oficials i primeres reaccions

Les autoritats índies han reaccionat amb extrema rapidesa. El ministre d'aviació de l'Índia ha emès un comunicat declarant la màxima alerta i assegurant la mobilització de tots els recursos disponibles per atendre l'emergència. A més, el president d'Air India, Natarajan Chandrasekaran, ha confirmat públicament la implicació del vol AI171 en aquest tràgic accident, enviant les seves condolences a les famílies afectades i subratllant el compromís de la companyia en donar suport als damnificats.

Des de Londres, Gatwick Airport ha confirmat que l'avió sinistrat tenia prevista la seva arribada a la capital britànica, on mai va poder arribar. Les operacions de cerca i rescat continuen, tot i que les esperances de trobar supervivents es desfan a mesura que passen les hores.

En les pròximes hores i dies, les autoritats aeronàutiques i judicials iniciaran una investigació exhaustiva per determinar les causes exactes de l'accident. La prioritat serà esclarir per què un avió d'última generació com el Boeing 787 va perdre el control tan poc després de l'enlairament. Al mateix temps, es continuarà informant de manera oficial sobre el nombre de víctimes confirmades, mentre familiars i coneguts dels passatgers esperen notícies amb angoixa.

Habitants locals asseguren que per la situació que estan veient, segurament no hi hagi cap supervivent. Això sí, això no és més que una opinió testimonial, en cap cas es tracta d'una confirmació oficial. És imprescindible recordar la necessitat de, en aquests casos, informar-se sempre a través de fonts d'autoritat.