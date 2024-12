Surt a la llum l'enèsima irregularitat del bus accidentat: Ara la ITV

per Sergi Guillén

Diumenge passat, un tràgic accident d'autobús a Portè (Alta Cerdanya) va deixar un saldo de dues víctimes mortals i diversos ferits greus. El vehicle, que transportava 47 passatgers des d'Andorra, va sortir de la via i va xocar contra un talús. Segons les primeres investigacions, les causes del sinistre podrien estar relacionades amb irregularitats a l'operativa de l'empresa responsable.

Chavi-Tours SL, que es troba en concurs de creditors des de juliol. La companyia, amb seu a l'Hospitalet de Llobregat, va ser declarada en fallida després de no complir els principals compromisos financers. Acumulant un passiu de més de 205.000 euros.

Aquest accident no para de posar en evidència els diferents riscos d'operar en situacions de precarietat econòmica, cosa que ha suscitat un debat sobre la seguretat del transport públic actual. Ara, dos dies després de l'accident, han sortit informacions sobre noves irregularitats del vehicle accidentat.

Una nova polèmica, aquesta vegada amb la ITV

L'autocar que aquest diumenge a la tarda va patir un accident a Portè (Alta Cerdanya) patia la ITV caducada des del 2023. Segons va avançar 'El Periódico' i va poder confirmar l'ACN. Aquest tipus de vehicles estan obligats a passar aquesta inspecció cada sis mesos.

| ACN

El sinistre ha deixat dues víctimes mortals i una quarantena de ferits. Al vehicle, que feia una ruta organitzada de l'Hospitalet de Llobregat a Andorra, hi viatjaven 47 persones.

Les autoritats franceses estan investigant ara les causes de l'accident. L'empresa que operava el viatge, Chavi Tours, fixada a l'Hospitalet de Llobregat, estava en concurs de creditors des del juliol.

El perill d'aquesta irregularitat

Conduir un autobús amb la ITV caducada implica riscos greus per als passatgers i altres usuaris de la via. La ITV garanteix que els vehicles compleixen estàndards mínims de seguretat, essencials al transport públic, on les vides de moltes persones estan en joc.

Una fallada mecànica no detectada, com frens defectuosos o problemes estructurals, pot causar accidents fatals. A més a més, un autobús amb ITV caducada pot tenir emissions contaminants fora dels límits legals.

| ACN

Això no només afecta el medi ambient, sinó també la salut pública, especialment a ciutats amb alta densitat de població. En cas d'accident, les asseguradores es poden negar a cobrir els danys, deixant el conductor i l'empresa en situacions legals complexes.

Les autoritats apliquen sancions econòmiques significatives als vehicles que operen sense la ITV al dia. No obstant això, el perill més gran és el potencial cost humà. Els autobusos recorren grans distàncies i transporten nombroses persones diàriament.

Augmentant el risc que una fallada tècnica tingui conseqüències tràgiques. Mantenir la ITV al dia no és només una obligació legal, sinó un compromís essencial amb la seguretat i la qualitat del transport públic. Ignorar-la posa en perill vides i debilita la confiança en el sistema.