Fort ensurt en un restaurant: Li dóna un infart i se l'emporta l'helicòpter

per Sergi Guillén

Els infarts són una de les principals causes de mort a tot el món. Aquestes emergències cardiovasculars requereixen atenció immediata per evitar conseqüències fatals. L'accés ràpid a serveis mèdics especialitzats pot marcar la diferència entre la vida i la mort: per això, la rapidesa dels serveis d'emergència és crucial.

Un infart passa quan el flux de sang al cor s'interromp, cosa que perjudica el teixit cardíac. Això pot ser degut a obstruccions a les artèries coronàries, que poden desenvolupar-se durant anys sense símptomes. Factors com l'obesitat, l'estrès i el tabaquisme augmenten significativament el risc de patir-ne un.

Afortunadament, els avenços en els serveis d'emergència han millorat les taxes de supervivència. Gràcies a helicòpters mèdics i unitats mòbils, les víctimes reben assistència molt més ràpid. Aquest tipus de resposta immediata és essencial en casos crítics, com el que va passar recentment a Tordera.

Emergència en un restaurant

A les 13.55 hores, un home de 57 anys va patir una parada cardiorespiratòria en un restaurant de Tordera. L'incident va tenir lloc al restaurant Les Ferreres, on el client, de nacionalitat holandesa, va col·lapsar de manera inesperada.

| SEM

Els empleats i clients de l'establiment van donar l'alarma ràpidament, trucant als serveis d'emergència. La Policia Local i el SEM (Servei d'Emergències Mèdiques) van anar al lloc en qüestió de minuts. En arribar, van estabilitzar l'home amb maniobres de reanimació cardiopulmonar.

Atesa la gravetat de la situació, es va activar un helicòpter per traslladar el pacient. Va ser portat a l'Hospital Dr Josep Trueta de Girona, especialitzat en emergències cardiovasculars. Segons la policia local, l'home estava estable al moment del trasllat.

La reacció coordinada entre els equips d'emergència i l'ús de tecnologia especialitzada subratlla l'efectivitat del sistema sanitari català. En situacions on cada segon és determinant, la capacitat de resposta ràpida salva vides. Aquest cas posa en evidència com una bona coordinació pot evitar desenllaços fatals fins i tot en situacions inesperades.

Helicòpters en emergències crítiques

L'activació d'helicòpters mèdics és vital en situacions on cada segon compte. Aquests dispositius permeten traslladar pacients a centres especialitzats més ràpidament que a l'ambulància. A més, els helicòpters estan equipats amb tecnologia avançada per estabilitzar els pacients durant el vol.

Se solen activar en casos d'infarts greus, accidents a zones de difícil accés o emergències pediàtriques crítiques. També són utilitzats per a rescats a muntanya o trasllats de víctimes en accidents de trànsit severs. En cada cas, el seu ús maximitza les possibilitats de supervivència.

A més de traslladar pacients, els helicòpters mèdics són fonamentals per portar personal especialitzat o equips mèdics a zones remotes. La seva implementació ha suposat un avenç crucial a l'atenció d'emergències en territoris amb orografia complicada, com Catalunya.

En casos com el de Tordera, la rapidesa a l'actuació marca la diferència entre salvar vides o lamentar pèrdues.