Surt a la llum un detall sobre l'empresa de l'accident d'autobús que ho canvia tot

L'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, ha assegurat aquest dilluns que investiguen Chavi Tours, l'empresa que operava el viatge que ha patit l'accident a Portè, a l'Alta Cerdanya, perquè feia anys que no tenia llicència per operar com a garatge d'autocars a la ciutat.

Quirós ha apuntat que estan "esbrinant" la logística perquè l'empresa també podria haver fet el viatge com a "intermediària" a través d'una altra que sí que tingués aquesta autorització per estacionar els autocars a la ciutat.

Sobre la procedència de les víctimes i les persones afectades, ha apuntat que encara estan esperant confirmar la procedència i ha dit que, en cas que siguin de la ciutat, posaran en marxa un punt d'informació i atenció a les famílies.

David Quirós remarca aquests punts

Quirós ha afirmat que no han pogut contactar amb Chavi Tours, empresa establerta a la ciutat, però que des de feia anys no tenia autorització per estacionar autocars.

| ACN

Ha remarcat que tampoc tenen confirmació de qui era el xòfer de l'autocar i ha apuntat a la possibilitat que el vehicle hagués fet parada a Barcelona abans d'emprendre el viatge cap a Andorra, però ha subratllat que tampoc encara tenen confirmació que fos així.

El consistori està esperant saber la procedència de les víctimes mortals i ferits a causa de l'accident. Quirós ha assenyalat que el fet que alguns ferits hagin estat traslladats a hospitals francesos està dificultant la identificació de la procedència.

En cas que es confirmi que les víctimes són del municipi, l'alcalde ha dit que posaran en marxa un punt d'informació i d'acompanyament a les famílies.

Sobre les causes de l'accident, Quirós ha apuntat que les autoritats franceses tenen en marxa la investigació i que seran les autoritats competents les que hagi de decidir, arribat el cas, si cal obrir algun tipus d'expedient a l'empresa per l'accident.

En tot cas, l'alcalde de l'Hospitalet ha remarcat que està en contacte amb la consellera d'Interior, Nuria Parlon, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto.

La llicència en qüestió

Les llicències per operar com a garatge d'autocars són un permís atorgat per les autoritats competents. Aquest habilita una empresa o establiment per operar com un espai on s'emmagatzemen, mantenen i reparen autocars i vehicles de transport públic.

Aquest tipus de llicència és essencial per garantir que les instal·lacions compleixin les normatives de seguretat, higiene i mediambientals exigides per la llei. Obtenir aquesta llicència implica complir diversos requisits tècnics i administratius.

Entre els requisits més comuns s'inclou la disposició d'un espai adequat per a la maniobra i l'emmagatzematge de vehicles de grans dimensions. A més de l'existència de personal qualificat per fer reparacions i manteniment, i el compliment de les normatives de seguretat quant a instal·lacions elèctriques, incendis i ventilació.