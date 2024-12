Apareix una altra informació compromesa sobre l'empresa del bus accidentat

El dia d'ahir a la tarda ens va deixar un tràgic moment que està fent parlar molt. Cap a les 17.00 hores, va tenir lloc un greu accident amb un autobús que va sortir de la via i va acabar xocant fortament contra un penya-segat. En total, al vehicle de transport públic hi viatjaven 47 persones, de les quals 2 van perdre la vida.

Aquestes víctimes van acabar mort després del primer impacte, i amb elles hi ha 7 ferits més en un estat crític. El vehicle en qüestió tornava d'Andorra, i en un primer moment es va especular que podria haver sortit de la via i seguidament hauria impactat contra un talús.

Després de l'incident, han sortit a la llum diversos indicis que podrien ser el motiu del xoc. Un d'ells és el que s'ha esmentat aquest matí, en relació amb el fet que la companyia no tenia llicència per operar com a garatge d'autocars a la ciutat en qüestió. Ara, a aquesta polèmica se n'hi ha afegit una altra.

Una nova polèmica amb la tragèdia

L'empresa d'autocars de l'Hospitalet de Llobregat que diumenge a la tarda va patir un accident a Portè (Alta Cerdanya) està en concurs de creditors des del juliol passat. El 17 de juny Chavi-Tours SL va presentar demanda de concurs sense massa. O sigui, sense béns embargables o de valor inferior al deute de l'empresa, que tenia un passiu d'uns 205.000 euros.

| ACN

L'1 de juliol el jutjat mercantil número 9 de Barcelona va declarar l'empresa a concurs. I va donar 15 dies als creditors perquè demanessin el nomenament d'un administrador concursal.

Com que ningú no va fer la sol·licitud, el jutjat va declarar conclòs el concurs el 9 de setembre passat. Això no obstant, aquesta resolució no eximeix del compliment de compromisos contractuals anteriors.

El perill d'aquest concurs per a les empreses

El concurs de creditors suposa seriosos perills per a una empresa. En primer lloc, la pèrdua de confiança de clients i proveïdors pot ser devastadora. Els clients podrien buscar alternatives més fiables, cosa que redueix significativament les vendes.

Alhora, els proveïdors poden exigir pagaments per avançat o limitar el crèdit, afectant el flux de caixa. Les dificultats per obtenir finançament són un altre perill important.

| ACN

Els bancs solen considerar d'alt risc les empreses en aquesta situació, cosa que restringeix l'accés a préstecs. Sense finançament, és complicat mantenir les operacions i fer inversions necessàries per tirar endavant.

El prestigi de l'empresa també pateix danys considerables. Una reputació deteriorada pot espantar nous clients, socis i inversors, dificultant la recuperació. A més, la incertesa afecta negativament els empleats, que poden buscar alternatives laborals, causant fuita de talent.

Finalment, el risc de liquidació és constant. Si no s'aconsegueix reestructurar el deute o generar prou ingressos, l'empresa podria ser obligada a tancar. Això no només impacta els amos, sinó també empleats, proveïdors i l'economia local.