La pluja colpeja dur: Espectacular accident de camió a la B-124

per Iker Silvosa

L'aigua s'ha convertit en el protagonista indiscutible d'aquesta jornada de dimecres pràcticament a tota la zona del Mediterrani. Les intenses pluges van provocar ahir una autèntica catàstrofe a València i a Albacete, on en aquests instants ja hi ha 64 morts. I ara sembla que el temporal s'ha desplaçat cap al nord-est, afectant, per exemple, Catalunya.

Sense anar més lluny, fa uns minuts coneixíem que la comarca del Baix Llobregat estava en alerta per precipitacions d'alt calibre i risc de calamarsa i fins i tot de tornada. Però no només plourà en aquesta zona, sinó que tot el territori català s'haurà de protegir de l'aigua i dels seus perills. Per exemple, al Vallès Occidental, a la carretera B-124, concretament entre Castellar del Vallès i Sabadell, un camió ha patit un accident.

El gran vehicle va lliscar a causa de l'asfalt mullat en una rotonda i va bolcar. Al lloc dels fets s'han desplaçat diverses dotacions dels Bombers de Catalunya per treure el conductor de l'angoixa i tornar a aixecar el camió. També els serveis d'emergència hi han anat per atendre el conductor.

En contextos de pluja, compte al volant

Conduir en condicions de pluja intensa exigeix prendre precaucions per reduir riscos i mantenir la seguretat a la carretera. La primera mesura és reduir la velocitat, ja que l'aigua sobre l'asfalt pot causar hidroplaneig, una situació en què el vehicle perd tracció i patina. A més, és fonamental augmentar la distància de seguretat respecte a altres vehicles, ja que la frenada és menys efectiva i el temps de reacció s'incrementa en paviments mullats.

Encendre els llums de creuament, fins i tot de dia, és essencial per millorar la visibilitat i ser vist per altres conductors. Els eixugaparabrises han d'estar en perfecte estat per garantir una visió clara, i es recomana que el conductor ajusti la velocitat a la intensitat de la pluja; si la visibilitat és molt baixa, el millor és aturar-se en un lloc segur i esperar que les condicions millorin.

Un altre aspecte important és evitar moviments bruscos, com frenades o canvis sobtats de direcció. Si el cotxe perd el control, subjecteu el volant amb fermesa i reduïu gradualment la velocitat. A més, és convenient evitar les acumulacions d'aigua, ja que poden amagar irregularitats a l'asfalt o augmentar la possibilitat d'hidroplaneig.

Per acabar, planificar la ruta i consultar l'estat del clima abans de sortir ajuda a anticipar les condicions i ajustar la conducció a les circumstàncies. En condicions climàtiques adverses, la prudència i una actitud preventiva són essencials per garantir un viatge segur.