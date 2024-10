Terribles imatges de la destrossa per la DANA: 'Sembla una peli apocalíptica'

per Sergi Guillén

El pas de la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) ha deixat una estela de destrucció a diverses regions de la península. Especialment a la Comunitat Valenciana, on els efectes han estat devastadors. Aquest fenomen meteorològic, conegut per la seva capacitat per generar pluges intenses i sobtades, ha colpejat amb força.

Causant inundacions, talls de carreteres i nombrosos danys materials. Les darreres hores, les xarxes socials s'han omplert d'imatges impactants que mostren cotxes bolcats, carrers negats i estructures col·lapsades.

La magnitud de la DANA ha estat tan gran que diversos municipis es troben en estat d'emergència, amb centenars de persones mobilitzades per afrontar les conseqüències del temporal.

Les imatges impactants a les xarxes

L'esdeveniment ha estat descrit com a "apocalíptic" per alguns testimonis, que, a través de les xarxes socials, han compartit vídeos i fotografies que capturen la brutalitat d'aquest fenomen meteorològic. La imatge d'un cotxe completament bolcat a una carretera valenciana s'ha tornat viral.

I, lamentablement, simbolitza el nivell de caos i perill a què s'enfronten els habitants de la regió. Les autoritats locals i els diferents equips d'emergències treballen sense parar per restaurar la normalitat, però el camí serà llarg, ja que les infraestructures han patit danys considerables.

Un dels vídeos més difosos a les xarxes ha estat publicat per l'activista i exdiputada Lola Sánchez Caldentey. Qui va compartir al seu perfil de Twitter (@LolaPodemos) un breu però impactant clip amb la descripció "Tal que una peli apocalíptica". Les imatges mostren diversos cotxes bolcats al mig d'una autopista, mentre que persones intenten esquivar les restes dels vehicles.

I, al fons, es pot veure com els serveis d'emergència s'afanyen a rescatar els afectats. L'escena recorda una pel·lícula de desastres naturals, i ha commocionat milers d'usuaris que no dubten a expressar el suport i la preocupació per la situació a València. Aquest vídeo resumeix la gravetat del viscut, amb un ambient de confusió i tensió palpable.

L'impacte visual d'aquestes imatges ha portat milers d'internautes a compartir i comentar sobre la situació. La paraula “apocalíptic” no ha trigat a convertir-se en tendència, i molts usuaris han assenyalat que mai abans no havien vist res així a la seva comunitat.

| @RutMoyano

Aquesta DANA, caracteritzada per la virulència de les precipitacions i per la velocitat dels vents. Ha deixat al seu pas una acumulació d'aigua tan intensa que el trànsit a nombroses carreteres ha quedat completament paralitzat. A més, diversos habitatges i negocis han estat afectats, amb danys materials que encara estan sent avaluats.

Es trasllada a Catalunya

Ara, mentre el temporal es comença a moure cap al nord-est, la preocupació s'estén fins a Catalunya. Tot i que les previsions no indiquen un impacte tan sever com l'experimentat ahir a València, s'espera que algunes comarques catalanes pateixin pluges intenses i un increment als vents.

Les autoritats ja han emès avisos de precaució per als conductors i els residents en àrees propenses a inundacions. Instant-los a mantenir-se informats i a prendre mesures preventives davant de possibles desbordaments o problemes de trànsit.

Aquest tipus de fenòmens naturals, que semblen cada cop més freqüents i intensos, plantegen preguntes sobre els efectes del canvi climàtic a la nostra vida quotidiana. La DANA no és nova a la Mediterrània, però la seva freqüència i la magnitud dels seus efectes sí que ho són.