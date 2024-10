La DANA arriba a Catalunya, Francesc Mauri avisa: 'La pluja ja...'

El d'ahir va ser un dia tràgic a l'Estat espanyol; una DANA sense precedents s'ha emportat la vida d'almenys 51 morts a València. O aquesta, almenys, és la primera xifra oficial confirmada per la Generalitat Valenciana. Encara queden moltes feines de rescat i de recerca de múltiples desapareguts, que s'aniran produint al llarg del dia, quan el temps ho vagi permetent.

La pluja a València i a Albacete, on també hi ha desapareguts i grans danys materials, sembla que ha donat una petita treva avui. I així ha passat perquè precisament la DANA s'està dirigint fins a la zona nord-est de la Península, amb Catalunya i Aragó en alerta, especialment a la zona sud.

Francesc Mauri, el meteoròleg de TV3, ha assegurat que ens trobem davant d'una jornada incerta, ja que els mapes del Sistema de Pronòstic Global espanyol (GFS) i l'europeu (ECMWF) no acaben de coincidir a les seves previsions. El Meteocat, per la seva banda, ha publicat un mapa interactiu fa uns minuts en què es pot apreciar que la DANA pot provocar intenses pluges avui al territori català.

Atents a les previsions

"La pluja ja ha entrat amb força al Golf de Sant Jordi", informava Francesc Mauri a través del seu compte d'Instagram. I és que el sud de Catalunya serà el primer i el gran afectat d'aquest temporal. La zona més amenaçada, de moment, és la de Ports, on podrien caure fins a 200 mm d'aigua al matí. El Camp de Tarragona també estarà amenaçat durant el transcurs de l'etapa matutina, així com també pel migdia. I a primera hora de la tarda ja podria ser Barcelona i ciutats properes les grans afectades amb cotes de 100 mm.

Aquesta incertesa de què informava el meteoròleg és un factor que juga en contra de la seguretat dels habitants. Tot i això, en dies com aquests és imprescindible estar atents a les fonts oficials i seguir al peu de la lletra les seves recomanacions. Per descomptat, en cas de poder evitar-ho, el millor és desplaçar-se el mínim possible, especialment amb cotxe. En qualsevol cas, davant de qualsevol incident hem de trucar al 112 per informar i saber com actuar.

No es preveu que els danys que es causin a Catalunya siguin tan dramàtics com els de València, però és impossible saber amb certesa per endavant com actuaran aquests fenòmens.