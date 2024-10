El malson que s'ha viscut en un col·legi valencià durant la DANA

La devastació provocada per la Depressió Aïllada a Nivells Alts (DANA) ha deixat una xifra tràgica de 51 persones mortes a València. Segons han informat les autoritats les primeres hores del matí. Les intenses pluges han causat inundacions severes, atrapant persones a casa i vehicles, i han deixat milers sense electricitat ni aigua potable.

La situació s'ha tornat insostenible a moltes zones del País Valencià, on les forces d'emergència lluiten contra el temps. I les condicions extremes per rescatar els afectats i evacuar els que romanen en perill. Els esforços continuen, amb centres d'acollida oberts per refugiar els afectats i la policia assistint al transport de persones atrapades.

Entre els relats que sorgeixen d'aquesta tragèdia, una publicació a Twitter de l'usuari @YoApoyoARalph mostra el drama viscut per un grup de docents d'un col·legi valencià. qui van enfrontar un veritable malson mentre intentaven protegir-se de les tempestes.

El relat és punyent i reflecteix les escenes de terror i desesperació que es van viure durant la nit. A través de diversos missatges, l'usuari descriu com alguns professors van quedar atrapats fora de casa. Com l'aigua es va emportar cotxes i va arrasar habitatges, i com l'ajuda es va tornar indispensable per evitar una tragèdia més gran en aquest centre educatiu.

| X: @YoApoyoARalph

Un relat de terror al mig de la tempesta

A la piulada, l'usuari explica com almenys cinc docents de l'escola es van veure obligats a passar la nit fora de casa a causa de les inundacions. D'una professora, no se sap si va aconseguir sortir de la teulada del col·legi, on estava al costat de 50 persones més. Un altre docent es va veure obligat a caminar a peu fins a casa seva amb una lesió al peu després d'haver estat atrapat durant unes hores sobre un camió.

Les condicions van ser totalment extremes, i la por es va intensificar molt quan una ambulància que transportava un pacient va quedar també atrapada, aconseguint salvar el malalt "de miracle". Un altre relat molt esgarrifós és el d'un home valencià que va pujar a un pont sol per observar com el corrent d'aigua s'emportava el vehicle.

La situació no va acabar aquí. Almenys deu docents van perdre els cotxes i sis van patir inundacions totals als seus habitatges. Una professora va poder protegir 15 persones a casa seva, mentre que una altra, entre llàgrimes, explicava que molts vehicles havien quedat submergits sota l'aigua.

També s'esmenta el cas d'un noi que va ser rescatat, encara que la parella encara no ha estat trobada. Les xarxes de comunicació s'han vist totalment afectades, i la manca de llum ha impossibilitat que els afectats es puguin mantenir informats sobre l'avenç de les notícies.

Imatges de la destrucció

El segon tuit mostra una sèrie d'imatges i vídeos que capturen el caos que es va viure al lloc. Les fotografies deixen veure l'impacte de les inundacions: habitatges plens d'aigua i fang, mobles i objectes personals flotant als interiors de les cases, i carrers completament negats.

Aquestes imatges han estat compartides per donar visibilitat a la difícil situació en què es troben milers de famílies a tot València, atrapades sense electricitat des de la tarda anterior.