Parla el propietari de l'empresa incendiada a Vilanova i la Geltrú: 'El clor...'

Una emergència química ha provocat aquesta matinada moments de màxima tensió en diverses localitats catalanes. Un incendi en una nau industrial ha obligat a confinar cinc poblacions a causa de la toxicitat del fum generat, que encara manté en alerta els serveis d'emergència.

El clor, centre de l'emergència

L'alarma va saltar al voltant de les 2:20 de la matinada, quan es va desfermar un incendi a les instal·lacions de l'empresa CleanWater Pool, ubicades a la Rambla Països Catalans número 18 de Vilanova i la Geltrú. Aquesta companyia, dedicada a distribuir productes químics per a piscines, tenia emmagatzemades unes 70 tones de clor, substància clau en la magnitud del desastre.

El propietari de l'empresa, Jorge Viñuales Alonso, ha parlat sobre el que ha passat i ha aclarit alguns detalls crítics. En primer lloc, ha confirmat que afortunadament cap treballador no ha resultat ferit, ja que l'incendi va començar en un horari en què la nau es trobava buida.

| Mossos d'Esquadra

Possible origen de l'incendi

Tot i que les causes exactes encara no estan confirmades, Viñuales apunta que la hipòtesi inicial d'un curtcircuit està perdent força. Segons l'empresari, una possible causa podria ser la deflagració d'una bateria de liti, element que està sent investigat pels especialistes per aclarir completament el que ha succeït.

Viñuales també ha destacat la gravetat particular de l'incendi a causa del tipus de materials emmagatzemats, especialment el clor. Aquest producte, utilitzat àmpliament en la indústria del manteniment de piscines, és generalment estable i no inflamable en condicions normals, segons va explicar. No obstant això, "quan el clor s'encén, es converteix en un problema greu perquè resulta molt difícil extingir-lo".

La dificultat per combatre les flames

Una de les majors dificultats rau precisament en la pròpia naturalesa química del clor quan entra en combustió. "Tirar aigua al clor en flames és contraproduent perquè en lloc d'apagar el foc el reactiva", va explicar Viñuales. És per això que les tasques d'extinció han requerit tècniques i recursos especialitzats per part dels Bombers de la Generalitat.

| @bomberscat

El propietari de l'empresa ha mostrat un profund agraïment cap als equips d'emergència, especialment cap als Bombers, destacant la rapidesa i eficàcia amb què van actuar: "El dispositiu estava muntat en només cinc minuts, han treballat amb molta diligència i han evitat que les flames arribessin a naus veïnes".

Impacte en les poblacions properes

La perillositat del fum tòxic ha forçat a confinar la població de Vilanova i la Geltrú, així com de Cubelles, Cunit, Calafell i Les Roquetes a Sant Pere de Ribes. Les autoritats mantenen bloquejades les principals carreteres i afectades diverses línies ferroviàries a la zona. L'empresa CleanWater Pool s'enfronta ara al desafiament de gestionar aquesta crisi, a l'espera dels resultats definitius sobre les causes de l'incendi i de poder avaluar els danys totals ocasionats per aquest greu incident.

El sinistre posa de relleu novament la complexitat i risc inherents a la indústria química, fins i tot quan es manegen productes quotidians com el clor. La ràpida resposta dels equips d'emergència ha estat fonamental per minimitzar els riscos, tot i que la situació encara no està completament controlada. Autoritats i ciutadans hauran de continuar atents i preparats davant qualsevol eventualitat relacionada amb aquest preocupant incident.