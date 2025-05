Caos després de l'incendi a Vilanova i la Geltrú: Carreteres i línies de tren tallades

La matinada ha deixat una situació de caos absolut en diverses localitats de la costa catalana. Un incendi de grans dimensions en una nau industrial especialitzada en productes químics ha generat greus afectacions que encara persisteixen, impactant directament tant en la mobilitat per carretera com en el transport ferroviari regional.

Carreteres bloquejades i mobilitat limitada

L'emergència ha obligat Protecció Civil i les autoritats de trànsit a tancar algunes vies clau a la zona de Vilanova i la Geltrú i municipis propers. Segons informacions oficials, la carretera C-31 roman tallada en diferents punts estratègics: a Calafell (PK 138,5), Cunit (PK 146) i Cubelles (PK 148), la qual cosa ha provocat llargues retencions i desviaments massius a la recerca de rutes alternatives.

Així mateix, la carretera C-15 ha quedat tancada en ambdós sentits, especialment a la zona propera al polígon industrial de La Plana, on es va produir l'incident. La presència del fum tòxic generat per la combustió de 70 tones de clor ha estat el principal motiu d'aquestes restriccions. Des de les xarxes socials oficials, el Servei Català de Trànsit insisteix a evitar desplaçaments innecessaris a les poblacions confinades, entre elles Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell i Les Roquetes de Sant Pere de Ribes.

| Mossos d'Esquadra

Col·lapse del transport ferroviari

Les línies ferroviàries també han resultat severament afectades. Renfe ha anunciat la interrupció total de les parades habituals a la línia R2 Sud, entre Sitges i Sant Vicenç de Calders, a causa de la proximitat de l'incendi i al risc del fum tòxic. Aquesta decisió ha provocat alteracions considerables en els desplaçaments diaris de milers d'usuaris.

D'altra banda, s'informa que alguns trens regionals han estat desviats per la línia R4, que connecta Sant Vicenç i Barcelona, mentre que altres serveis ferroviaris regionals finalitzen obligatòriament el seu trajecte a Torredembarra o Tarragona. La situació és encara més complexa perquè, segons han confirmat fonts oficials de Rodalies Catalunya, no és possible habilitar cap servei alternatiu per carretera a les zones afectades pel confinament.

Informació i punts alternatius

Davant d'aquest escenari crític, les autoritats han establert punts específics per proporcionar informació actualitzada als ciutadans afectats. S'han habilitat especialment dos punts informatius clau: la TP-2115 a l'altura de l'Arboç i la carretera C-32 a El Vendrell.

A més, els viatgers de serveis AVE i Avant estan sent desviats per rutes alternatives, amb la finalitat de mitigar l'impacte sobre els desplaçaments de llarga distància. La recomanació general continua sent evitar qualsevol desplaçament cap a les àrees afectades.

La magnitud d'aquest incident ressalta una vegada més la vulnerabilitat de les infraestructures de transport davant d'emergències químiques o industrials. Les pròximes hores seran clau per determinar l'evolució de l'incendi i la reobertura progressiva de les carreteres i vies ferroviàries, encara que les autoritats han avançat que el procés serà lent a causa de les complicades condicions de seguretat.