Alerta del Meteocat per aquest cap de setmana: Moltes comarques afectades per la pluja

per Iker Silvosa

Amb la primavera en el seu màxim esplendor, els plans a l'aire lliure es multipliquen a Catalunya. No obstant això, abans d'organitzar una excursió o un àpat a l'exterior aquest cap de setmana, serà important tenir en compte les últimes actualitzacions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Les condicions atmosfèriques poden presentar sorpreses que podrien canviar ràpidament la situació en diverses zones del territori català.

Pronòstic del dissabte: primers signes de pluja

Segons la informació oficial de Meteocat, des de les 20:00 hores del dissabte fins a la mateixa hora del diumenge, diverses comarques catalanes estaran sota alerta per pluges intenses. En concret, les precipitacions podrien superar els 20 mil·límetres acumulats en tan sols 30 minuts, la qual cosa representa un risc considerable d'inundacions sobtades o acumulacions d'aigua en carreteres i zones baixes.

El grau màxim de perill per al dissabte serà moderat (1 sobre 6 en l'escala oficial de Meteocat), i afectarà principalment les comarques situades al litoral i prelitoral central. Concretament, l'àrea de risc inclou el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme, així com comarques interiors com l'Alt Penedès, l'Anoia i el Baix Penedès.

| NUPEC

A més, el servei meteorològic català alerta que aquests xàfecs podrien venir acompanyats de tempestes elèctriques, la qual cosa incrementa el risc per a activitats a l'aire lliure.

Diumenge, intensificació i possible calamarsa

Per al diumenge, el risc s'intensifica. El grau màxim d'alerta puja fins a 2 sobre 6, la qual cosa representa un increment significatiu respecte al dia anterior. La zona afectada també s'amplia, incloent les mateixes comarques esmentades per al dissabte, però a més estenent-se cap al nord i afectant pràcticament tot el litoral català. La situació afectarà també àrees de Tarragona, des del Baix Camp fins al Montsià.

Meteocat adverteix que les pluges no només podrien ser intenses, sinó també venir acompanyades de fenòmens severs addicionals com tempestes elèctriques més fortes, calamarsa i fins i tot calamarsa en algunes localitats especialment en les hores de la tarda. Aquest tipus de precipitacions, curtes però molt intenses, pot provocar danys en cultius, afectacions en infraestructures urbanes, i dificultat en el trànsit per carreteres secundàries.

Com preparar-se i recomanacions pràctiques

Donada la situació meteorològica prevista, es recomana especialment als ciutadans residents a les zones esmentades prendre precaucions addicionals. És important mantenir-se actualitzat amb les informacions oficials emeses per Meteocat o Protecció Civil, així com evitar activitats a l'aire lliure especialment durant les hores indicades.

En cas de necessitat, convé revisar els sistemes de drenatge domèstics, assegurar els objectes exteriors que puguin ser desplaçats pel vent o la pluja, i extremar la precaució en la conducció durant episodis intensos de precipitacions.

Finalment, per a aquells que planejaven gaudir de l'aire lliure, es recomana buscar alternatives sota sostre o estar preparat per a una eventual interrupció a causa dels ràpids canvis en les condicions climàtiques. Amb un seguiment constant i una adequada preparació, es podran minimitzar els riscos derivats d'aquest episodi plujós que afecta Catalunya durant aquest cap de setmana.