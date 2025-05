Terrible incendi en una nau de productes químics: 5 poblacions confinades

per Mireia Puig

Un incendi perillós, que ha sorprès aquesta matinada, ha mobilitzat d'urgència els serveis d'emergència a causa de l'alt risc tòxic generat per la combustió de productes químics. La situació, que inicialment semblava controlable, aviat ha desencadenat l'activació de protocols especials per salvaguardar la població.

Foc a la matinada: productes altament perillosos

Tot va començar al voltant de les 2:20 de la matinada a les instal·lacions de l'empresa CleanWater Pool, situada a la Rambla Països Catalans número 18, dedicada a la distribució de productes químics per al manteniment de piscines. Encara que afortunadament no s'han registrat ferits, la gravetat de l'incident es relaciona directament amb les 70 tones de clor emmagatzemades a la nau, material altament tòxic quan entra en combustió.

L'incendi va generar ràpidament un gran núvol tòxic que ha obligat les autoritats a decretar el confinament estricte de fins a cinc poblacions: Vilanova i la Geltrú, el nucli de Les Roquetes a Sant Pere de Ribes, Cubelles, Cunit i Calafell.

| ACN

Ampli desplegament i complicades tasques d'extinció

Protecció Civil va activar immediatament el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT), mobilitzant més de 60 efectius i fins a 28 dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat. Les tasques d'extinció han requerit la participació de 12 vehicles d'aigua, dues autoescales, 14 vehicles lleugers de comandament, transport personal i càrrega, a més de la furgoneta especialitzada en risc químic i la Unitat de Comandament Mitjà (UCM).

En les tasques també es va involucrar personal especialitzat en riscos tecnològics (GRIT) i suport operatiu (GROS), donades les complicacions derivades del material emmagatzemat.

Afectacions significatives en carreteres i transport públic

L'incendi ha provocat el tancament preventiu i complet d'importants vies de circulació com la C-15 i la C-31 al seu pas per Vilanova i la Geltrú, obligant les autoritats a demanar a la població que eviti desplaçaments innecessaris en aquesta àrea.

Així mateix, Renfe ha informat que els trens de la línia R2 Sud no faran parades entre Sitges i Sant Vicenç de Calders fins que la situació estigui completament controlada, per prevenir riscos relacionats amb el fum tòxic generat per l'incendi.

Mesures preventives i afectacions locals

A primera hora del matí, Protecció Civil va emetre un missatge d'alerta a través dels telèfons mòbils, informant sobre l'obligatorietat del confinament domiciliari. L'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, s'ha desplaçat al Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) per supervisar directament les operacions.

A més, s'han suspès de manera immediata el mercat ambulant del Mercat del Centre, així com el tancament temporal del Mercat del Centre i Mercat de Mar. També han quedat anul·lades diverses activitats culturals i recreatives previstes a l'aire lliure, inclosa la popular fira Conte Va, Va de Contes.

| @bomberscat

Evolució de l'incident

El responsable de la intervenció, Moisès Galan, ha explicat que l'incendi es troba ja en fase d'estabilització. Encara que s'està avançant favorablement, ha advertit que la situació encara és delicada a causa de les tones de clor encara en combustió. Precisament, la dificultat rau en què apagar el foc amb aigua incrementa l'emissió del fum tòxic, complicant les tasques d'extinció.

Galan va assenyalar que en les pròximes hores treballaran en "ajustar" l'extinció per minimitzar riscos, considerant a més la possibilitat de canvis en la direcció del vent que podrien ajudar a dissipar el perillós núvol tòxic cap a àrees menys poblades, accelerant així l'aixecament del confinament.