Habla el propietario de la empresa incendiada en Vilanova i la Geltrú: 'El cloro...'

Una emergencia química ha provocado esta madrugada momentos de máxima tensión en varias localidades catalanas. Un incendio en una nave industrial ha obligado a confinar cinco poblaciones debido a la toxicidad del humo generado, que todavía mantiene en alerta a los servicios de emergencia.

El cloro, centro de la emergencia

La alarma saltó alrededor de las 2:20 de la madrugada, cuando se desató un incendio en las instalaciones de la empresa CleanWater Pool, ubicadas en la Rambla Països Catalans número 18 de Vilanova i la Geltrú. Esta compañía, dedicada a distribuir productos químicos para piscinas, tenía almacenadas unas 70 toneladas de cloro, sustancia clave en la magnitud del desastre.

El propietario de la empresa, Jorge Viñuales Alonso, ha hablado sobre lo ocurrido y aclarado algunos detalles críticos. En primer lugar, ha confirmado que afortunadamente ningún trabajador ha resultado herido, puesto que el incendio comenzó en horario en el que la nave se encontraba vacía.

| Mossos d'Esquadra

Posible origen del incendio

Aunque las causas exactas todavía no están confirmadas, Viñuales apunta a que la hipótesis inicial de un cortocircuito está perdiendo fuerza. Según el empresario, una posible causa podría ser la deflagración de una batería de litio, elemento que está siendo investigado por los especialistas para aclarar completamente lo sucedido.

Viñuales también ha destacado la gravedad particular del incendio debido al tipo de materiales almacenados, especialmente el cloro. Este producto, utilizado ampliamente en la industria del mantenimiento de piscinas, es generalmente estable y no inflamable en condiciones normales, según explicó. No obstante, "cuando el cloro prende, se convierte en un problema grave porque resulta muy difícil extinguirlo".

La dificultad para combatir las llamas

Una de las mayores dificultades radica precisamente en la propia naturaleza química del cloro cuando entra en combustión. "Tirar agua al cloro en llamas es contraproducente porque en lugar de apagar el fuego lo reactiva", explicó Viñuales. Es por ello que las labores de extinción han requerido técnicas y recursos especializados por parte de los Bomberos de la Generalitat.

| @bomberscat

El propietario de la empresa ha mostrado un profundo agradecimiento hacia los equipos de emergencia, especialmente hacia los Bomberos, destacando la rapidez y eficacia con la que actuaron: "El dispositivo estaba montado en apenas cinco minutos, han trabajado con mucha diligencia y han evitado que las llamas alcanzaran naves vecinas".

Impacto en las poblaciones cercanas

La peligrosidad del humo tóxico ha forzado a confinar la población de Vilanova i la Geltrú, así como de Cubelles, Cunit, Calafell y Les Roquetes en Sant Pere de Ribes. Las autoridades mantienen bloqueadas las principales carreteras y afectadas varias líneas ferroviarias en la zona. La empresa CleanWater Pool se enfrenta ahora al desafío de gestionar esta crisis, a la espera de los resultados definitivos sobre las causas del incendio y de poder evaluar los daños totales ocasionados por este grave incidente.

El siniestro pone de relieve nuevamente la complejidad y riesgo inherentes a la industria química, incluso cuando se manejan productos cotidianos como el cloro. La rápida respuesta de los equipos de emergencia ha sido fundamental para minimizar los riesgos, aunque la situación todavía no está completamente controlada. Autoridades y ciudadanos deberán continuar atentos y preparados ante cualquier eventualidad relacionada con este preocupante incidente.