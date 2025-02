Pànic a la GI-682: Un conductor detingut

per Iker Silvosa

La carretera GI-682 és una de les vies més pintoresques del Baix Empordà. Les seves corbes i paisatges la converteixen en una destinació habitual per a conductors que busquen gaudir d'un trajecte diferent. Tanmateix, el que prometia ser un dia d'oci va acabar en angoixa per a diversos usuaris que circulaven per la zona.

Diumenge passat 2 de febrer, el trànsit es va veure interromput per un accident que va posar els pèls de punta a més d'un. Diversos joves conduïen els seus turismes a gran velocitat i realitzaven derrapatges temeraris. Alguns conductors es van veure obligats a apartar-se per esquivar-los, intentant evitar col·lisions imminents. Poc després, al quilòmetre 35,8, la situació es va tornar dramàtica. Un d'aquests vehicles va derrapar en una de les corbes i va acabar envaint el carril contrari. Un motorista que circulava amb normalitat no va poder reaccionar a temps.

| ACN

El xoc va ser tan brusc que el pilot de la moto va resultar greument ferit. Quan els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc, es van trobar una escena de gran commoció. El jove conductor del turisme, de tan sols 21 anys, romania il·lès. Ràpidament es va sol·licitar ajuda mèdica per al motorista, que presentava lesions de consideració. Mentrestant, els agents van recopilar informació sobre el que havia passat. Van descobrir que el conductor implicat no viatjava sol: formava part d'un grup d'amics que conduïen de manera temerària per la GI-682.

Cursa de joves

Segons els testimonis recollits, els acompanyants circulaven en altres cotxes a velocitats molt elevades. En aquesta zona de corbes tancades, la imprudència multiplica el risc d'accidents. Lamentablement, va ser qüestió de segons perquè una maniobra mal calculada acabés en tragèdia.

Els Mossos d'Esquadra, després d'atendre la víctima i examinar l'escenari de l'accident, van procedir a realitzar comprovacions més exhaustives. Van determinar que l'excés de velocitat va ser el factor principal que va desencadenar el xoc. La temeritat, sumada a la falta de control en les corbes, va convertir el trajecte en un malson per a tots els implicats.

Davant la gravetat dels fets, el conductor va ser detingut a l'acte. Se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària, per conducció temerària, i d'un altre delicte de lesions per imprudència greu. Els cotxes restants, encara que no van participar directament en el xoc, haurien circulat igualment a gran velocitat, posant en perill la resta d'usuaris.

El jove va passar a disposició judicial l'endemà, dilluns 3 de febrer, al jutjat de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols. Allà haurà de respondre davant la justícia per la seva forma de conduir i per les conseqüències que els seus actes van provocar. La víctima, en estat greu, va ser traslladada a un centre hospitalari on continua la seva recuperació.

Al llarg de les hores següents al sinistre, nombrosos conductors van comentar haver presenciat maniobres arriscades aquell mateix dia. La carretera GI-682, apreciada per la seva bellesa i recorreguts sinuosos, es va tornar un lloc de terror momentani. La presència de diversos vehicles circulant a gran velocitat va generar una atmosfera d'inseguretat i tensió a la zona.