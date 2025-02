Apareix un cadàver en una platja catalana

La costa de Barcelona sol despertar amb l'arribada de passejants que gaudeixen del mar des de molt d'hora. El suau onatge i l'olor a sal converteixen aquests racons en escenaris quotidians de vida a l'aire lliure. En aquestes primeres hores del dia, alguns aprofiten per trotar, caminar o contemplar les vistes que ofereix el Mediterrani.

No obstant això, aquest dimecres, a la platja del Somorrostro, pocs s'imaginaven que ocorreria una troballa inusual. El temps acompanyava amb una temperatura fresca, habitual en els primers dies de febrer, però amb el cel assolellat. No obstant això, alguna cosa desconcertant va alterar la tranquil·litat del lloc.

Entre les vuit i les nou, una persona va detectar alguna cosa estranya flotant a l'aigua. En acostar-se, va descobrir que es tractava d'un cos, la qual cosa va provocar l'alerta immediata als Mossos d'Esquadra. Tan aviat com van arribar els primers agents, van comprovar la naturalesa del succés i van derivar el cas a la Guàrdia Civil, encarregada de la jurisdicció marítima.

El que se sap del cas

Els testimonis que es trobaven a prop de la vora van començar a percebre la tensió del moment. Diverses patrulles i equips d'emergència van acudir per avaluar la situació i acordonar la zona. Els curiosos van optar per guardar distància i seguir les indicacions dels cossos de seguretat, que s'afanyaven a recollir la màxima informació possible.

El cos localitzat era el d'un home que, segons fonts de la investigació, no presentava signes aparents de violència. La víctima anava vestida i no portava documentació, per la qual cosa es desconeix la seva identitat. Aquesta circumstància dificulta el treball de les autoritats, que hauran d'emprar tècniques d'identificació específiques.

La Guàrdia Civil, a través de la seva unitat de Policia Judicial al Port de Barcelona, ha assumit la investigació. El seu principal objectiu és esbrinar tant la identitat del difunt com les causes que van provocar la seva mort. Encara que tot apunta a un possible ofegament, no es descarta cap hipòtesi fins que s'obtinguin resultats definitius.

Els primers informes assenyalen que la persona va ser trobada flotant a prop de la vora, sense indicis d'una agressió directa. No obstant això, caldrà esperar els resultats de l'autòpsia per confirmar qualsevol extrem. Mentrestant, es duen a terme entrevistes amb les persones que van estar a la zona i la revisió de càmeres de seguretat properes.

Per ara, la platja del Somorrostro recupera a poc a poc la seva rutina, encara que amb el record recent del succés que va trencar la calma del matí. En els pròxims dies, s'esperen avenços sobre l'autòpsia i possibles pistes que permetin determinar la identitat de l'home. Mentrestant, la prudència i la precaució continuaran sent els pilars a la costa catalana, amb l'esperança d'evitar qualsevol fet tràgic que torni a sacsejar la vida al litoral.