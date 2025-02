Terrible accident a la GI-682: Un ferit greu

per Iker Silvosa

El matí d'aquest diumenge ha transcorregut de manera tranquil·la a la zona costanera de la Selva, amb conductors que circulaven sense grans complicacions per les carreteres locals. No obstant això, en apropar-se el migdia, un succés inesperat ha trencat la normalitat. Els primers indicis parlaven d'un xoc molt violent entre un vehicle i una motocicleta.

El lloc exacte dels fets se situa al quilòmetre 35,8 de la GI-682, vial que connecta Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols. En aquesta part del traçat, les corbes i el relleu poden sorprendre els conductors si no mantenen la màxima atenció. Així i tot, la causa precisa del sinistre està sent objecte d'investigació.

| ACN

El que sí ha transcendit és que la col·lisió entre la moto i el turisme va ser frontal. Això va provocar que el motorista patís les majors conseqüències, donada la vulnerabilitat d'aquests vehicles de dues rodes. El conductor de la motocicleta va ser ràpidament auxiliat i es va constatar el seu estat greu.

Després de rebre l'avís, els serveis d'emergències s'han mobilitzat amb rapidesa. Ambulàncies i patrulles de trànsit van acudir al punt quilomètric per atendre la víctima i gestionar el flux de la via. Gràcies a aquesta intervenció, es va poder derivar el ferit, que presentava lesions de gran consideració, a un centre sanitari.

Les tasques d'assistència es van desenvolupar en un lapse relativament curt. L'objectiu principal consistia a immobilitzar el ferit i traslladar-lo com més aviat millor per rebre cures intensives. El tram afectat, mentrestant, va quedar parcialment restringit per tal d'assegurar la tasca dels professionals.

La carretera de les mil corbes

La GI-682 és una carretera molt freqüentada, sobretot en temporada turística i en caps de setmana. Les seves vistes al mar i el traçat sinuós la fan atractiva per als viatgers, però també comporten un risc addicional. Un descuit mínim o un canvi brusc de rasant poden desencadenar incidents de gravetat. És coneguda com la carretera de les mil corbes.

En aquest episodi, la violència de l'impacte parla per si sola de la duresa de l'accident. El frontal de la motocicleta hauria quedat molt danyat, segons fonts que van presenciar les tasques d'auxili. El turisme, per la seva banda, també mostrava restes de cops a la part davantera.

La investigació tractarà d'aportar llum sobre si algun factor va determinar la invasió del carril contrari o una maniobra inesperada. Els agents de trànsit s'entrevistaran amb testimonis i recopilaran restes del lloc. A més, analitzaran les condicions del ferm i la visibilitat per descartar o confirmar fallades de senyalització.