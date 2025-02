L'error que ha delatat un piròman en una ciutat de l'AMB

Les nits a l'àrea metropolitana de Barcelona no sempre transcorren amb la serenitat que aparenten a simple vista. En ocasions, els carrers es converteixen en escenari d'incidents difícils de predir. Una d'aquestes situacions extraordinàries va tenir lloc el passat 19 de gener i, des de llavors, ha captat l'atenció tant de veïns com de les autoritats.

Els primers indicis no feien presagiar res fora del comú. Dos vehicles van aparèixer cremant en diferents carrers de la mateixa localitat, gairebé a la mateixa hora. El foc va ser ràpidament sufocat per la Policia Local, cosa que va evitar danys més greus. La coincidència en la franja horària va despertar les sospites dels agents. A tan sols 100 metres l'un de l'altre, una furgoneta i un cotxe es van incendiar en plena matinada. L'horari i la proximitat van resultar determinants per entendre que no era una simple casualitat.

| ACN

No obstant això, el que més va sorprendre els investigadors va ser la inesperada trucada que va arribar als serveis d'emergència 112. Entre les 2:30 i les 2:35 de la matinada, una persona va comunicar, amb aparent urgència, l'existència de vehicles cremant als carrers Almirante Oquendo i Balmes. El que no va mencionar va ser la seva presumpta implicació directa en el succés.

Quasi... però no

Pocs minuts després, la Policia Local de Sant Adrià de Besòs i els Mossos d'Esquadra es van desplegar per controlar les flames. Gràcies a la seva ràpida actuació i a la col·laboració dels bombers, ambdós incendis van ser extingits abans que es propaguessin. Les autoritats, conscients de la possible intencionalitat, van traslladar els fets a la unitat d'investigació pertinent.

A mesura que avançaven les investigacions, la policia es va adonar que l'autor de l'avís mostrava aspectes incoherents en el seu relat. Aquest indici, sumat a les gravacions obtingudes per càmeres de seguretat a la zona, va ser la pista clau per començar a lligar caps. En revisar les imatges, els agents van trobar un home que, amb discreció, forcejava amb la porta del darrere d'una furgoneta.

En la gravació s'aprecia com l'individu entra al vehicle i utilitza algun dispositiu per encendre foc. La seva sortida precipitada confirmava la teoria d'una acció deliberada. Quan la policia va comparar l'hora de la trucada d'emergència amb el moment exacte registrat en vídeo, va descobrir la gran coincidència: es tractava de la mateixa persona.

El sospitós, de 34 anys, va ser localitzat i detingut poc després. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Sant Adrià de Besòs van confirmar que no havia revelat la seva responsabilitat durant la trucada al 112. Precisament, aquest intent d'aparentar ser un mer testimoni va ser l'element que, finalment, el va incriminar.

Les autoritats continuen investigant els motius que van empènyer el presumpte piròman a cometre aquest acte vandàlic. No existeixen encara dades oficials sobre possibles causes personals o psicològiques que expliquessin un comportament tan inusual. Tampoc es descarta l'existència d'antecedents penals, encara que no ha transcendit informació al respecte.