Noves cues per obres a la C-245 i els conductors esclaten: 'Heu creat el caos...'

per Iker Silvosa

Les primeres llums del dia ja deixaven veure una llarga fila de vehicles sobre la C-245 en direcció sud. Els qui transitaven entre Cornellà i Sant Boi van descobrir de cop que alguna cosa havia canviat en el seu trajecte habitual. La confusió inicial aviat es va convertir en impaciència i en un dens trànsit pràcticament aturat en alguns trams.

Els conductors, sorpresos per la reducció a un únic carril, una cosa que ja va ocórrer també ahir, començaven a sospitar que les obres tenien alguna cosa a veure. Així es confirmava minuts després, quan panells informatius i avisos de Trànsit van donar compte del motiu de les retencions. Un dels principals eixos entre ambdues localitats estava experimentant un dels pics de congestió més notables de les últimes setmanes.

| @transit

L'origen d'aquesta situació es remunta als treballs en la futura autovia B-25, que connectarà part del Baix Llobregat. Segons fonts oficials, aquests treballs han forçat la disminució a un sol carril de la C-245 just després de la rotonda de la Parellada. El tram afectat es prolonga fins a les immediacions de la sortida cap a l'A-2, incrementant la pressió del trànsit en aquesta zona.

El consistori tracta de calmar els ànims

L'Ajuntament de Sant Boi, conscient dels problemes de mobilitat, ha destacat que les obres avancen "a bon ritme" i es troben en un "moment clau". Aquest punt de l'execució implica intervencions importants a la carretera, que, inevitablement, condicionen la circulació durant diverses hores al dia. Encara que s'han reforçat les indicacions de desviament, milers de conductors es veuen atrapats en cues interminables.

Les xarxes socials i els canals de Trànsit reflecteixen l'exasperació d'alguns usuaris. "Heu creat el caos; crec que hauríeu de treballar dia i nit i informar", comentava un conductor habitual d'aquest trajecte. En aquest cas, l'home protestava també perquè considera que les autoritats no estan informant amb claredat sobre la caòtica situació en aquest tram.

A més de la pròpia C-245, altres eixos propers s'han vist afectats. Des de l'A-2 fins a la B-204 i la BV-2421, es registren retencions en hores punta que arriben a prolongar-se diversos quilòmetres. En conseqüència, localitats veïnes com Cornellà, Sant Boi i l'entorn de l'aeroport pateixen les conseqüències d'aquestes vies saturades.

Per mitigar els embussos, el consistori ha recomanat utilitzar una nova sortida en direcció Barcelona. Aquesta ruta es pren des de l'avinguda Marina, a l'altura del carrer Alacant, passant per darrere de la zona de l'Alcampo. El desviament creua entre el Leroy Merlin i l'hotel Front Air Congress, enllaçant amb una altra carretera que busca alleugerir el flux a la C-245.

Així i tot, no tots els usuaris coneixen o poden utilitzar aquesta via alternativa. Els qui procedeixen de zones allunyades, com l'interior del Baix Llobregat, es troben amb la trampa del trànsit abans de poder desviar-se. El resultat és l'acumulació de cotxes que busquen arribar a Barcelona o accedir a polígons industrials a l'àrea metropolitana.

L'Ajuntament insisteix que aquests treballs són imprescindibles per a la futura B-25, una infraestructura que, a llarg termini, hauria de millorar la mobilitat a la comarca. No obstant això, les molèsties presents fan mossa en la paciència de la ciutadania. Tot i saber que el fi pot justificar els mitjans, molts exigeixen més solucions immediates i una millor senyalització.