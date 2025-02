Caos a gairebé totes les carreteres d'una comarca: Desenes de quilòmetres de retencions

El matí d'aquest dimecres ha arrencat amb greus complicacions viàries per a nombrosos conductors al Baix Llobregat. Ningú esperava, en encendre la ràdio o consultar l'app de trànsit, el panorama de cues que s'ha anat formant. Molts han hagut de modificar els seus plans o assumir llargs retards abans d'arribar al seu destí.

Segons el Servei Català de Trànsit, les principals afectacions es concentren en diverses vies estratègiques de la comarca del Baix Llobregat. L'A-2, en el tram que va de Sant Joan Despí a Sant Andreu de la Barca, arrossega fins a 14 quilòmetres de congestió. La B-23 també està tenint retencions importants entre Sant Feliu de Llobregat i El Papiol, en una extensió de 7 quilòmetres.

No es queda enrere la B-24, amb un col·lapse d'1 quilòmetre en sentit Barcelona, coincidint amb l'enllaç a l'A-2. A la C-31, entre els punts quilomètrics 186 i 182, s'informa de retencions en direcció Gavà-Castelldefels. Mentrestant, la C-32, entre el quilòmetre 54 i 49, pateix congestió sentit nord, cosa que afecta especialment el tram Sant Boi-Gavà.

Unes obres, les causants

L'origen d'aquest caos s'associa, principalment, a unes obres a la C-245 a l'altura de Sant Boi de Llobregat, que estan incidint de manera molt directa en la mobilitat. Per conseqüència, tot el teixit de carreteres properes pateix els efectes en cadena de desviaments i carrils reduïts. Qualsevol distracció o vehicle avariat pot aguditzar el problema, generant més lentitud.

Els panells lluminosos a les autopistes avisen els conductors amb missatges de precaució. Els mossos patrullen en punts neuràlgics per mitigar, en la mesura del possible, les incidències que puguin generar-se per la tensió del trànsit. No obstant això, amb l'entrada de l'hora punta, el flux de cotxes s'ha disparat, incrementant la saturació.

A la C-245, la congestió es concentra sobretot entre Sant Boi i Cornellà de Llobregat. Els treballs d'acondicionament i reforma de la via impliquen tancaments intermitents i canvis en la senyalització. Aquest escenari no només afecta vehicles particulars, sinó també el transport públic que comparteix trams amb la circulació general.

Alguns automobilistes han optat per rutes alternatives, com carreteres secundàries, però el desviament massiu genera nous embussos en zones menys preparades per absorbir un alt volum d'usuaris. Per a molts, la solució passa per retardar la sortida o, si resulta viable, teletreballar mentre duri la pitjor fase de les obres. A més, a la C-32, just en el seu pas per la localitat en què s'estan realitzant les obres, la sortida 53 està tallada. ç