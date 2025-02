Caos a la C-31 per accident: Intervenen els Bombers i afecta altres dues vies

La matinada semblava transcórrer amb calma a l'àrea metropolitana de Barcelona. No obstant això, la situació va donar un gir sobtat a primera hora del matí. Un accident a la C-31, a l'altura del Prat de Llobregat, va sembrar el caos en la circulació.

Les primeres informacions apunten que el sinistre es va produir prop de les 6:39 del matí. Dos carrils van quedar bloquejats en sentit Barcelona, ocasionant retencions que no van trigar a estendre's diversos quilòmetres. El trànsit dens i l'escassa visibilitat típica de les primeres hores del dia van complicar la tasca dels conductors.

Els Bombers de la Generalitat van acudir al lloc amb dues dotacions per treballar en l'incident. La situació requeria una intervenció ràpida i coordinada per evitar majors dificultats. Fonts dels serveis d'emergències no han precisat detalls sobre les causes del xoc ni la situació de les persones implicades.

Situació controlada, però continuen les retencions

A mesura que avançaven els minuts, la congestió es va intensificar en el tram comprès entre Gavà i el Prat en sentit Barcelona. Molts conductors es van trobar amb llargues files de vehicles i una circulació gairebé paralitzada. La paciència dels usuaris de la via es va posar a prova mentre esperaven la reobertura total dels carrils.

L'abast de les complicacions no es va limitar únicament a la C-31. Segons dades de Trànsit, la C-32 també va experimentar cues de més de cinc quilòmetres entre Gavà i Sant Boi. Com a efecte en cadena, la C-31C, entre Sant Boi i el Prat, també es va veure afectada.

Els panells informatius situats a les principals incorporacions alertaven sobre el succés i les retencions. L'objectiu d'aquestes indicacions era desviar els conductors cap a rutes alternatives. No obstant això, a aquelles hores del dia, la densitat de vehicles va resultar inevitable. El tram afectat es va convertir en un punt neuràlgic de problemes viaris. Conductors amb destinació a Barcelona, o que es dirigien a localitats properes, van buscar desviaments alternatius. No obstant això, la coincidència amb l'hora punta va complicar qualsevol intent de minimitzar la congestió.

La circulació va començar a normalitzar-se amb el pas de les hores, un cop retirat el vehicle o vehicles sinistrats. Així i tot, l'efecte col·lateral de les primeres retencions va seguir patent a les principals artèries properes. El monumental embús va trigar a dissipar-se completament.

En aquest punt és important recordar la necessitat d'informar-se de l'estat de les carreteres abans d'emprendre el nostre trajecte. Això pot ajudar-nos a no veure'ns submergits en situacions de retencions, com la d'aquest cas a la C-31, i arribar a temps als nostres destins. Començar el dia atrapats en una caravana no és gens satisfactori per a ningú.