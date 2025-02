Accident brutal d'una furgoneta contra un pal de la llum: Rescaten el conductor

La tranquil·litat d'un migdia assolellat a Mataró es va veure interrompuda per un succés fora del comú. Alguns veïns del Camí de Can Vilardell van sortir al carrer per esbrinar què estava passant. El soroll de la xapa i la imatge del vehicle suspès pels cables van alertar tots els presents.

Passaven pocs minuts de dos quarts d'una quan el servei d'emergències 112 va rebre una trucada d'auxili. A l'altre costat del telèfon, la veu de l'informant descrivia un automòbil que havia col·lisionat contra un pal de la llum. L'estructura es trobava en perill perquè l'impacte havia deixat el vehicle atrapat en el cablejat.

| @bomberscat

El primer equip de Bombers que va arribar a la zona va constatar la inusual posició del turisme, mig suspès a l'aire. No es tractava d'un simple cop de xapa: la furgoneta estava encaixada en els tensos fils que sostenen el pal elèctric. Qualsevol moviment brusc podia derivar en conseqüències majors.

La prioritat va ser avaluar la situació de la persona que viatjava en el vehicle. Segons la informació difosa per Bombers de la Generalitat, el conductor no presentava lesions aparents. Així i tot, els efectius van dur a terme el protocol de rescat habitual per assegurar-se que no hi hagués lesions internes.

Rescat complicat

En tractar-se d'un cotxe que amenaçava amb caure o colpejar instal·lacions elèctriques, es va activar la Unitat de Càrrega del GROS. Aquest equip especialitzat està preparat per treballar amb càrregues pesades i situacions crítiques. La presència de la unitat va permetre garantir l'estabilitat de la furgoneta mentre es realitzaven les maniobres de recuperació.

| ACN

Les imatges compartides pels bombers mostren el turisme en una posició gairebé vertical, amb la part davantera encaixada sobre el mur d'un habitatge i la part posterior penjant dels cables. El pal elèctric, inclinat per l'impacte, es mantenia dret gràcies al cablejat i a la pròpia subjecció al terra. Per als veïns, el panorama resultava tan insòlit com preocupant.

Amb la zona acordonada per evitar riscos a vianants i curiosos, els bombers es van centrar a alliberar el vehicle sense agreujar els danys al pal. El procés va requerir de diverses maniobres de precisió, ja que qualsevol moviment sobtat podia afectar l'estabilitat de l'estructura. L'objectiu final era baixar el cotxe a nivell de terra sense que patís desperfectes addicionals.

El rescat va culminar quan la furgoneta va quedar en una posició segura i el conductor va poder sortir sense complicacions. Segons van informar els serveis d'emergències, cap ocupant va resultar ferit, la qual cosa representa una gran fortuna donada l'espectacularitat del succés. Posteriorment, tècnics de la companyia elèctrica van revisar l'estat del pal i del cablejat per descartar avaries que interrompessin el servei.