Nou robatori de cable a Rodalies: Servei interromput entre dues estacions

Rodalies de Catalunya, un dels serveis de transport més utilitzats, enfronta constants crítiques per retards i problemes operatius recurrents. Sense anar més lluny, aquest matí, un nou incident ha afectat la línia R4, interrompent el servei entre les estacions de Molins de Rei i Cornellà. Segons ha informat Protecció Civil al seu compte de Twitter, el problema és degut a un robatori de cable que ha provocat errors elèctrics.

La situació ha obligat a implementar transport alternatiu per carretera per minimitzar l'impacte dels usuaris afectats, activant la prealerta FERROCAT. Això sí, poc abans de les nou del matí, ja s'ha reactivat la circulació, encara que amb algunes afectacions, ja que entre aquestes dues estacions només hi ha una via operativa. Per tant, els trens que arriben de tots dos costats es van alternant.

El robatori de cables és un problema recurrent a la xarxa ferroviària catalana, causant seriosos perjudicis econòmics i operatius. Aquests incidents, a més a més d'interrompre el servei, posen en evidència les vulnerabilitats del sistema de transport públic. En el cas d'avui, el robatori ha provocat errors elèctrics que fan impossible la circulació de trens entre les estacions afectades.

Les autoritats han assenyalat que es treballa intensament per restablir el servei com més aviat millor. Mentrestant s'ha activat un pla de transport alternatiu amb autobusos per cobrir el tram afectat. Aquest tipus de mesures són habituals en episodis similars, però no sempre aconsegueixen satisfer la demanda dels passatgers afectats.

Un dia més, un robatori de cables més

Els robatoris de cables a la xarxa de Rodalies no són un problema nou, però s'han intensificat els darrers anys. Aquest tipus de delictes sol estar relacionat amb la revenda il·legal de materials com el coure, present als cables sostrets. Tot i els esforços per reforçar la seguretat, aquests incidents segueixen passant amb freqüència, afectant la confiança dels usuaris en el servei.

A més, l'impacte d'aquests robatoris no és només econòmic, sinó que també afecta la mobilitat de milers de persones. Usuaris a xarxes socials han expressat la seva frustració per la situació, assenyalant la necessitat de mesures més efectives per prevenir aquests delictes. "És inacceptable que segueixin passant aquestes coses en ple 2024", comenta un dels afectats a Twitter.

Per part seva, Protecció Civil ha instat els passatgers a mantenir-se informats a través dels canals oficials per conèixer les actualitzacions del servei. Mentrestant, els treballs de reparació continuen al tram afectat, encara que no s'ha especificat un temps estimat per a la normalització del servei.