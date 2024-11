Desastre pel vent en una urbanització: Cauen diversos pals de la llum

Les fortes ratxes de vent que castiguen Catalunya avui estan deixant un rastre de danys materials i preocupació. Des del matí, els Bombers han atès centenars d'emergències relacionades amb arbres caiguts, despreniments i danys en infraestructures. Aquestes condicions adverses, que afecten especialment la regió sud del territori, han provocat alertes a múltiples comarques.

La situació ha generat nombrosos problemes a carreteres i urbanitzacions. Les imatges compartides pels serveis d'emergència mostren escenes impactants, com ara pals de llum caiguts en carrers residencials. Els equips d'emergències treballen sense parar per garantir la seguretat i evitar més conseqüències.

Danys visibles a Castelldefels

A Castelldefels, el vent ha provocat la caiguda de diversos pals de llum, deixant vies intransitables i carrers tallats. Segons els Bombers, aquests incidents es troben entre els més greus reportats fins ara.

Des de les 10 del matí fins a les 13.30 hores, es van rebre més de 119 avisos relacionats amb el vent a tot Catalunya. La majoria, 90 incidents, van tenir lloc a la regió sud, confirmant que aquesta àrea ha estat la més afectada.

L'actualització més recent indica que els Bombers han gestionat 271 emergències a tot el territori. Els principals problemes inclouen branques caigudes i despreniments de façanes. Castelldefels, en particular, presenta situacions perilloses com arbres inclinats sobre cables elèctrics, que representen un risc tant per als veïns com per al subministrament elèctric.

Resposta dels Bombers i números d'emergència

Les autoritats han desplegat recursos per atendre les emergències de manera eficient. Els equips prioritzen situacions que impliquen riscos directes per a la població.

A més, el nombre de trucades al 112 no deixa d'augmentar, superant les 789 des que van començar els forts vents. Tot i que la major part dels incidents no han causat ferits, els danys materials són significatius.

Els Bombers han reiterat la importància d'evitar zones de risc, com ara carrers amb arbres inclinats o cables exposats. A més, es recomana als veïns mantenir la calma i no intentar retirar branques o estructures caigudes sense ajut professional.

| @bomberscat

Prevenció davant del vent fort

Per minimitzar els riscos, és fonamental prendre diverses mesures preventives quan s'esperen les ratxes fortes de vent. Retirar objectes solts de balcons i terrasses pot evitar accidents molt greus. També és crucial evitar les zones arbrades i allunyar-se de les estructures inestables.

En casos d'emergència, trucar al 112 pot ser vital per coordinar una resposta ràpida. Les autoritats insten la població a seguir les recomanacions i mantenir-se informada a través de canals oficials.

Aquest episodi de vent extrem reforça la necessitat d'estar preparats davant de fenòmens meteorològics adversos. La col·laboració entre veïns i serveis d'emergència és clau per superar aquestes situacions amb el menor impacte possible.