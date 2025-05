Ningú fa res: Okupes controlen una zona i fan la vida impossible a una família

per Mireia Puig

A Santa Margarida i els Monjos, un municipi de l'Alt Penedès, una família viu des de fa anys una situació límit. Al complex residencial on resideixen —format per tres blocs i un total de 26 habitatges—, 23 pisos estan ocupats il·legalment.

El que havia de ser un entorn de tranquil·litat s'ha transformat en un espai dominat per okupes conflictius que fan impossible la convivència. Dues famílies propietàries, les úniques que queden, denuncien agressions verbals, música a totes hores, consum de drogues i fins i tot intimidacions físiques.

Panys trencats i seguretat inexistent

L'estat dels edificis és el reflex de l'anarquia que impera. Els panys dels accessos comuns i les portes d'entrada estan destrossades. No existeix cap control sobre qui entra o surt, cosa que agreuja la sensació d'inseguretat per als pocs veïns que encara resisteixen.

"No podem dormir tranquils. Temem que qualsevol dia passi alguna cosa pitjor", va relatar una de les afectades a través de xarxes socials, on la seva filla gran ha fet públic el calvari que travessen.

L'alcaldessa admet el problema: ocupació massiva i por

L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, va reconèixer públicament la gravetat del problema. Segons va explicar, l'Ajuntament està plenament informat i ha realitzat nombroses gestions tant amb els propietaris legals com amb els cossos de seguretat.

"Les famílies viuen una situació desesperant. La convivència és insostenible i temen represàlies si denuncien. Des de l'Ajuntament hem realitzat inspeccions i actuat dins de les nostres possibilitats", va afirmar l'alcaldessa.

Fins i tot va acudir a reunir-se amb els veïns acompanyada de policia local per evitar incidents. La por és tal que les famílies afectades han decidit no parlar públicament i eviten presentar denúncies per por de patir agressions.

La Sareb, propietària i gran absent

L'origen del problema es remunta als anys de la crisi immobiliària. Els tres blocs van ser propietat d'una constructora que va fer fallida entre 2008 i 2010. Des de llavors, la Sareb (Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària) va assumir la titularitat de la majoria dels habitatges.

L'Ajuntament ha intentat contactar en diverses ocasions amb Sareb. Segons va confirmar l'alcaldessa, han mantingut reunions i l'entitat coneix perfectament la situació. No obstant això, fins ara no ha adoptat mesures efectives per recuperar els pisos o garantir la seguretat dels propietaris legals.

"Demanem a Sareb que assumeixi la seva responsabilitat: o que recuperi el control de l'edifici o que faciliti que aquests habitatges passin a disposició pública per evitar més ocupacions", va declarar l'edil.

Violència i por: una agressió que va quedar sense denunciar

Diumenge passat, el pare de la família denunciant va ser agredit físicament per un dels okupes. Aterrats, van acudir als Mossos d'Esquadra per formalitzar una denúncia. No obstant això, la por a represàlies va ser més forta. Finalment, la família va decidir no presentar la denúncia, tement que l'agressor o els seus afins poguessin prendre represàlies encara més greus contra ells.

"Ens van dir que tenien hora per denunciar, però que no sabien si ho farien per por a les conseqüències", va explicar l'alcaldessa. Aquesta situació reflecteix fins a quin punt la por paralitza els afectats i limita qualsevol actuació legal.

Una reunió urgent per buscar solucions

En vista de la creixent tensió, està prevista una reunió en els pròxims dies amb el cap dels Mossos d'Esquadra de la zona i la delegada d'Interior del Penedès. L'objectiu: buscar una solució integral que permeti frenar la degradació del barri i garantir la seguretat dels pocs veïns propietaris que queden.

Mentrestant, la realitat és clara: ningú actua amb eficàcia i la por continua controlant l'edifici. Les famílies afectades esperen que, aquesta vegada, les administracions i la Sareb passin de les paraules als fets.