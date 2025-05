Consell d'una advocada si se t'ha espatllat un electrodomèstic en el tall de llum

per Joan Grimal

L'històric apagament elèctric del 28 d'abril de 2025 va sorprendre milers de ciutadans a tota Catalunya. Durant hores, llars, comerços i serveis essencials van quedar sense electricitat, sense internet i sense possibilitat de connectar-se al món exterior.

El tall de subministrament no només va afectar la rutina diària. Per a molts, va representar pèrdues econòmiques significatives: restauradors que van perdre aliments, botigues que van tancar durant hores crucials i particulars que van veure com els seus electrodomèstics patien danys irreparables.

Un mar de dubtes legals mentre es busca l'origen

Avui dia, les causes exactes de l'avaria segueixen sota investigació. L'Audiència Nacional fins i tot estudia si l'apagament podria haver estat degut a un sabotatge informàtic, encara que aquesta hipòtesi no està confirmada. Segons els experts, determinar l'origen de l'apagament és clau.

| izzetugutmen, XCatalunya

Si s'atribueix a una causa de força major —com un desastre natural o un atac extern—, les possibilitats de reclamació serien molt limitades. Per contra, si s'identifica un error de manteniment o negligència per part de les companyies distribuïdores, s'obriria la porta a compensacions econòmiques per als afectats.

Transport i telecomunicacions: entre drets i límits

La manca de llum també va afectar el transport. Passatgers de trens i avions van patir cancel·lacions i retards. Segons Rubén Sánchez, portaveu de Facua, les companyies ferroviàries estaven obligades a oferir assistència i allotjament als viatgers varats.

"Que s'obrissin les estacions no eximeix les empreses de pagar allotjament als usuaris que ho van necessitar", va explicar Sánchez. Això sí, aquells que van veure els seus vols reprogramats no podran reclamar indemnització, ja que les aerolínies no van ser responsables directes de l'avaria.

Quant a les telecomunicacions, els experts han estat clars: no es podrà reclamar per la pèrdua d'internet o telefonia mòbil, ja que la interrupció elèctrica va ser aliena a les companyies de connectivitat.

| Canva

Electrodomèstics i aliments: els casos més comuns

Un dels principals focus de reclamacions serà el dany a electrodomèstics i la pèrdua d'aliments refrigerats. Aquí, la clau estarà en poder demostrar el perjudici sofert i la seva relació directa amb l'apagament.

La catedràtica de Nutrició María Carme Vidal va apuntar que si els congeladors van romandre ben tancats, la majoria dels aliments podrien haver-se conservat en bon estat. Però provar la pèrdua i la seva causa exacta pot ser complicat. "Serà difícil acreditar quins aliments s'han perdut i per quina causa", va advertir Vidal.

Paz Cano, l'advocada que marca la pauta

Entre tantes veus expertes, la intervenció de Paz Cano, advocada especialista en dret del consumidor, ha estat una de les més comentades. Cano va intervenir en el programa El món a RAC1 per aclarir quins passos poden seguir els afectats. Primer, va insistir en la importància de conservar les factures dels electrodomèstics danyats.

També va alertar sobre un punt clau: "Abans de reclamar, és vital saber com es qualifica oficialment l'apagament. Si es considera força major, les reclamacions tindran poc recorregut". Cano va recordar que sense un responsable clar, molts intents de reclamació podrien no prosperar, encara que va animar els afectats a no rendir-se fàcilment.

Després d'analitzar tots els escenaris, Paz Cano va oferir un consell pràctic que està marcant l'estratègia de molts consumidors: "Si s'ha espatllat un electrodomèstic per un pic de tensió quan va tornar la llum, jo intentaria reclamar". Encara que les reclamacions per aliments perduts seran més complexes, Cano creu que els danys directes en aparells elèctrics tenen més opcions de prosperar.

Reclamar, però amb estratègia

L'apagament del 28 d'abril ha generat incertesa i pèrdues econòmiques, però també ha obert un debat sobre els drets dels consumidors davant incidències massives. El consell de Paz Cano reflecteix l'equilibri entre el realisme legal i el dret dels afectats a buscar compensacions quan hi ha fonaments sòlids.

Per ara, molts ja han iniciat el procés de reclamació seguint aquesta pauta: guardar proves, contactar amb les asseguradores i no acceptar un "no" sense lluitar.