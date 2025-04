Baralla entre okupes acaba amb un apunyalat ensangonat: No vol denunciar

Els veïns d'una coneguda localitat del Maresme van viure moments d'autèntica tensió aquest dimarts en descobrir una escena inquietant en ple carrer. Poc abans del migdia, un home va aparèixer greument ferit i ensangonat, generant gran alarma entre els residents que transitaven per la zona.

Home apunyalat apareix en plena via pública

Segons han informat des d'El Caso, els fets es van produir al voltant de les 11:20 hores quan els serveis d'emergència van rebre una trucada alertant de la presència d'un home cobert de sang a la via pública. De seguida, diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar al lloc per atendre la situació.

Els sanitaris van comprovar que la víctima presentava una greu ferida causada per arma blanca. Després de rebre una primera assistència mèdica al lloc, va ser ràpidament traslladat a un centre hospitalari per rebre tractament especialitzat. Malgrat la gravetat de les seves ferides, el que més va cridar l'atenció va ser l'actitud de l'home davant la policia.

| El Periódico

La víctima es nega a col·laborar

La víctima es va negar rotundament a col·laborar amb les autoritats i no va proporcionar informació sobre la identitat de l'agressor o els motius de l'agressió. Aquesta actitud va dificultar enormement les tasques d'investigació dels Mossos, que intenten esclarir les circumstàncies exactes de l'agressió.

Des de La Vanguardia indiquen que els fets podrien estar relacionats amb un conflicte entre okupes. Aquest tipus de disputes no són inusuals al barri on va ocórrer l'agressió, conegut per la seva alta conflictivitat i recurrents incidents violents relacionats amb ocupacions il·legals.

El barri de Cerdanyola, epicentre de conflictes recents

El barri en qüestió, Cerdanyola, ha estat recentment escenari d'importants disturbis. Setmanes enrere, la zona es va convertir en l'epicentre d'enfrontaments violents, amb crema de desenes de contenidors, llançament de pedres i enfrontaments directes contra la policia i bombers, tot això arran d'una ocupació frustrada que va generar tensions extremes.

| ACN

Aquests disturbis van arribar al seu punt més crític amb la detenció de diverses persones, inclosos menors d'edat, després que intentessin prendre il·legalment un habitatge. La situació es va desbordar fins al punt que va ser necessari desplegar un ampli dispositiu policial per calmar els ànims i restaurar la normalitat.

Aquest nou incident reforça la preocupació dels veïns, que reclamen solucions urgents i contundents per part de les autoritats. La negativa de l'agredit a col·laborar amb la policia evidencia una problemàtica social més profunda, on les víctimes, per por a represàlies o desconfiança cap a les autoritats, opten per guardar silenci, cosa que impedeix resoldre conflictes subjacents.

Les autoritats locals i policials continuen investigant el context exacte en què es va produir l'agressió per evitar que situacions similars es repeteixin. Aquest episodi posa de manifest la necessitat urgent d'implementar mesures integrals que abordin tant la seguretat ciutadana com la problemàtica social i habitacional que afecta aquesta zona del Maresme.