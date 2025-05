Alerta amb el trànsit a Barcelona: Talls i retencions en diverses vies

per Iker Silvosa

La mobilitat a les carreteres catalanes torna a estar en el punt de mira a causa d'una sèrie d'incidents que han tingut lloc avui en diverses vies importants. Conductors i usuaris habituals d'aquestes rutes han experimentat importants dificultats per desplaçar-se amb fluïdesa durant aquesta jornada. Sobretot, tenint en compte que avui s'estan produint molts desplaçaments pel pont.

Dos accidents generen serioses complicacions

Durant la primera hora de la tarda d'aquest divendres 2 de maig, la situació s'ha complicat significativament a causa de dos accidents registrats en vies estratègiques a prop de Barcelona. El primer ha ocorregut al voltant de les 13:30 hores a l'autopista AP-7, a l'altura d'El Papiol, direcció Girona. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'incident va provocar el tancament d'un dels carrils, cosa que ha generat ràpidament fins a dos quilòmetres de retencions.

El segon succés ha tingut lloc poc abans, aproximadament a les 13:00 hores, a la carretera B-224, al seu pas per Vallbona d'Anoia. En aquest cas, l'accident ha implicat aparentment una moto i un automòbil, provocant el tancament total de la via durant diversos minuts. La ràpida intervenció dels equips d'emergències ha permès habilitar posteriorment un pas alternatiu, però la situació ha generat importants problemes de mobilitat a la zona.

| ACN

Aquests dos accidents no són fets aïllats, ja que formen part d'un context més ampli que afecta avui el trànsit català. Diverses vies presenten en aquests moments problemes importants, agreujats per l'alta concentració de vehicles habituals en divendres, dia tradicionalment complicat en termes de mobilitat.

Altres vies amb dificultats rellevants són la C-58, afectada des de primera hora del dia per un fort accident a Terrassa que ha implicat quatre vehicles, generant llargues retencions. Aquest fet se suma a la problemàtica general, consolidant una jornada especialment complexa per als desplaçaments per carretera.

Aquests episodis tornen a evidenciar la vulnerabilitat de les infraestructures viàries de Catalunya davant incidents de diversa índole. Accidents que en teoria haurien de poder resoldre's amb certa rapidesa provoquen sovint col·lapses severs a causa de factors com la saturació de vehicles, la falta de vies alternatives eficients i punts especialment conflictius de la xarxa de carreteres.

Els experts recomanen una millora integral d'aquestes infraestructures, amb mesures preventives addicionals i sistemes més àgils de reacció davant situacions d'emergència. Aquesta recomanació no només busca reduir l'impacte immediat dels accidents sinó també millorar la seguretat general en rutes estratègiques.