Mor un noi de 17 anys en un terrible accident a la BP-1121

per Mireia Puig

Un nou accident de trànsit ha commocionat Catalunya. En aquesta ocasió, el sinistre s'ha cobrat la vida d'un jove motorista de només 17 anys, en circumstàncies que encara s'estan investigant i que afegeixen dramatisme a la preocupant llista de víctimes a les carreteres catalanes. El tràgic succés va ocórrer en plena llum del dia, generant una important mobilització d'efectius policials i d'emergències mèdiques, a més d'interrompre la circulació de vehicles durant diverses hores.

Un xoc mortal al migdia

L'accident va tenir lloc aquest diumenge al migdia, al voltant de les 12:40 hores, quan un ciclomotor conduït per un adolescent de 17 anys va impactar violentament contra un turisme.

Segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT), la col·lisió va ocórrer a la localitat de Monistrol de Montserrat, concretament a la comarca del Bages, coneguda per les seves concorregudes carreteres de muntanya, que cada cap de setmana són freqüentades per conductors, turistes i motoristes atrets per la bellesa dels seus paisatges.

| ACN

En circumstàncies que encara estan sent investigades pels Mossos d'Esquadra, ambdós vehicles van col·lidir frontalment al punt quilomètric 2,5 de la carretera local. L'impacte, violent i frontal, no va donar cap opció al jove motorista, que va perdre la vida de manera instantània.

Ampli desplegament de serveis d'emergència

Després de rebre l'alerta de l'accident a través del telèfon d'emergències 112, ràpidament es va activar un operatiu especial compost per sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, un equip especialitzat dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

A més, donada la gravetat del xoc, també es va mobilitzar un helicòpter medicalitzat, encara que finalment els equips sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'adolescent, que va morir al lloc dels fets.

| ACN

Per la seva banda, el conductor del cotxe implicat va resultar il·lès però va ser atès en estat de xoc. Els Mossos d'Esquadra han pres declaració al conductor del turisme, que roman en llibertat a l'espera del resultat de les investigacions que determinaran les responsabilitats en aquest tràgic succés.

La carretera, tallada durant hores

Com a conseqüència del greu accident, la via va haver de ser tancada durant diverses hores en ambdós sentits de circulació, la qual cosa va provocar llargues retencions i desviaments cap a carreteres secundàries. Molts conductors van haver de buscar rutes alternatives en una zona que ja sol registrar una alta densitat de trànsit durant els caps de setmana, especialment en dies festius com aquest diumenge.

Un cop finalitzats els treballs de retirada de vehicles accidentats i les primeres diligències policials, la circulació va poder restablir-se amb normalitat.