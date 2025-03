Avís urgent dels Mossos d'Esquadra i Caixabank als seus clients

En plena transformació digital, els bancs i les autoritats enfronten reptes constants per garantir la seguretat financera dels ciutadans. Amb l'avanç tecnològic, no només han augmentat les comoditats per als clients, sinó també les oportunitats perquè els ciberdelinqüents despleguin mètodes cada cop més elaborats per enganyar les seves víctimes.

A Catalunya, recentment s'ha detectat un augment considerable d'estafes bancàries, portant els Mossos d'Esquadra a emetre una alerta urgent en col·laboració amb CaixaBank.

L'entitat bancària catalana, amb més de 20 milions de clients, es troba novament al centre del focus per una campanya delictiva que ha aconseguit afectar usuaris desprevinguts en diferents punts del territori. Aquesta amenaça, encara que no és totalment nova, presenta ara sofisticades variacions capaces de confondre fins i tot els usuaris que van més amb compte.

| ACN

Com operen aquests nous delinqüents?

En aquesta ocasió, els delinqüents han perfeccionat tècniques de frau conegudes com "spoofing". Encara que aquest mètode porta anys present en el panorama delictiu, recentment ha adquirit un grau de sofisticació preocupant. La pràctica consisteix a falsificar la identitat del banc mitjançant trucades, missatges SMS i fins i tot correus electrònics que semblen autèntics, aprofitant la confiança que dipositen els clients en les comunicacions habituals amb l'entitat.

Una particularitat alarmant de la nova modalitat de frau és la capacitat dels estafadors per introduir els seus missatges fraudulents en la cadena de converses legítimes que els clients mantenen amb CaixaBank. Aquesta tècnica genera la il·lusió gairebé perfecta d'autenticitat, ja que el missatge maliciós apareix al costat de missatges reals enviats prèviament pel banc, cosa que no passava amb mètodes anteriors.

Per si això fos poc, els delinqüents també poden realitzar trucades telefòniques en què fingeixen ser empleats del banc, sol·licitant dades personals delicades o claus bancàries amb l'excusa de resoldre un suposat problema de seguretat. La conseqüència immediata de lliurar aquesta informació és el buidatge total o parcial del compte bancari de l'usuari.

CaixaBank pren mesures i col·labora amb els Mossos

Davant el destacat increment de denúncies rebudes en les últimes setmanes, tant CaixaBank com els Mossos d'Esquadra han intensificat les seves accions de prevenció i conscienciació. El banc català ha decidit reforçar les seves comunicacions oficials, recordant als seus clients que sota cap circumstància sol·licitaran informació sensible a través de SMS, trucades o emails, per més urgents que semblin.

| ACN, Oleh Veres de Getty Images

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han fet èmfasi que les víctimes potencials han d'extremar la precaució. Recomanen verificar sempre qualsevol comunicació sospitosa a través dels canals oficials del banc i recordar que CaixaBank disposa de mitjans segurs per contactar els seus clients, com la seva aplicació oficial o les comunicacions verificades per escrit a la plataforma de banca en línia.

Consells pràctics per evitar caure en la trampa

A més de la vigilància activa del banc i les autoritats, els experts en ciberseguretat assenyalen la importància de l'educació financera digital per prevenir aquests delictes. Recomanen ser especialment cauts davant qualsevol missatge que generi urgència o alarma, indicant un accés no autoritzat o activitat sospitosa en el compte.

És fonamental evitar clicar en enllaços enviats per SMS o correu electrònic i, en canvi, ingressar sempre manualment al lloc web oficial del banc o utilitzar l'aplicació mòbil oficial per a qualsevol gestió financera.

Si un usuari rep una trucada telefònica sospitosa que aparentment procedeix del banc, ha de desconfiar i acabar immediatament la comunicació. La mesura més segura és trucar directament al telèfon oficial de CaixaBank per corroborar qualsevol possible incidència.

La col·laboració estreta entre Mossos d'Esquadra, CaixaBank i els ciutadans és clau per minimitzar els efectes d'aquest frau.