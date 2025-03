Caos en una desballestadora per l'incendi d'una bateria

L'incendi sobtat d'una bateria elèctrica va desfermar moments de gran tensió i va posar en alerta els equips d'emergència, mobilitzant ràpidament diverses unitats per controlar una situació potencialment molt perillosa. El que va començar com un incident aparentment menor va acabar requerint una estratègia inusual per sufocar les flames, a causa de la particular naturalesa de l'objecte incendiat.

Actuació ràpida dels serveis d'emergència

Els fets van tenir lloc ahir al capvespre en una empresa dedicada al desballestament, ubicada a Mataró. Segons van confirmar els Bombers de Catalunya a través del seu compte oficial de Twitter, l'incendi es va declarar al voltant de les 19:24 hores, quan els operaris de l'establiment es van adonar que alguna cosa no anava bé. Ràpidament van donar avís al número d'emergències 112, activant el protocol habitual per a aquest tipus de situacions.

Dues dotacions de bombers van acudir amb promptitud al lloc dels fets i van aconseguir identificar immediatament que el focus de l'incendi provenia d'una bateria elèctrica, probablement pertanyent a un vehicle elèctric o híbrid que es trobava emmagatzemat per al seu desballestament.

| @bomberscat, Catlane

Aquest tipus d'incendis representa un desafiament especial per als serveis d'emergències, ja que no poden ser tractats com un incendi tradicional a causa del risc de reacció química i explosió.

Una estratègia poc convencional per extingir les flames

La dificultat afegida per la naturalesa química de les bateries elèctriques va obligar els bombers a adoptar mesures inusuals. Les primeres accions d'extinció es van centrar a controlar les flames amb línies d'aigua convencionals, però el risc de reactivació del foc va exigir una solució més definitiva.

Segons van detallar fonts dels bombers, els efectius van decidir traslladar la bateria afectada fins a un contenidor metàl·lic per inundar-la completament, eliminant així qualsevol possibilitat que el foc es reactivés.

Les imatges compartides a les xarxes socials mostren com els efectius van realitzar aquesta maniobra, treballant amb rapidesa per evitar danys majors a les instal·lacions i, sobretot, per minimitzar riscos per al personal i altres estructures properes.

| @bomberscat

Incidents cada cop més freqüents

Aquest tipus de successos relacionats amb bateries elèctriques està experimentant un notable augment en els últims anys a causa de la creixent presència de vehicles elèctrics. La raó principal és la complexitat química de les bateries de liti, les quals, en incendiar-se, generen altes temperatures difícils de sufocar i tenen un elevat risc d'explosió.

En aquest sentit, els cossos de bombers estan actualitzant constantment els seus protocols i formació per respondre amb eficàcia a aquest tipus d'emergències.

A més, l'increment dels vehicles elèctrics a Catalunya fa preveure que aquest tipus d'incidents pugui tornar-se encara més habitual. La gestió adequada d'aquestes bateries al final de la seva vida útil és clau per prevenir incendis i altres accidents potencialment greus en centres de reciclatge o desballestaments.