Caos de diumenge al matí a Rodalies per una altra incidència

per Mireia Puig

Aquest diumenge al matí, els usuaris del servei ferroviari de rodalies a Catalunya s'han enfrontat a una nova jornada de complicacions. Una incidència en la infraestructura ha provocat retards i alteracions en diverses línies, afectant nombrosos passatgers que depenen del tren per als seus desplaçaments diaris.

Incidència entre Garraf i Sitges

Des de primera hora del matí, una avaria en la infraestructura ferroviària entre les estacions de Garraf i Sitges ha generat demores significatives en les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17. Segons ha informat Rodalies, els trens que transiten per aquest tram poden romandre aturats i experimentar un augment en el seu temps de recorregut a mesura que s'acosten a la zona afectada. Tècnics d'Adif estan treballant per resoldre la incidència i restablir la normalitat en el servei al més aviat possible.

Antecedents d'incidències recents

Aquesta no és la primera vegada que els usuaris de Rodalies s'enfronten a problemes en el servei. En les últimes setmanes, s'han registrat diverses incidències que han afectat la puntualitat i fiabilitat dels trens.

| ACN

Per exemple, el passat 14 de març, una avaria en la senyalització entre Sant Vicenç de Calders i L'Arboç va provocar retards en la línia R4. A més, el 7 de març, una falta de tensió en la catenària entre Bellvitge-Gornal i Gavà va obligar a evacuar prop de 900 passatgers per les vies, interrompent la circulació durant diverses hores.

Vaga convocada a Renfe i Adif

A aquestes incidències s'hi suma la convocatòria d'una vaga per part dels sindicats de Renfe i Adif, programada per als dies 17, 19, 24, 26 i 28 de març, així com l'1 i 3 d'abril. La protesta sorgeix en resposta al traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat de Catalunya i a la possible privatització de Renfe Mercaderies. Els sindicats exigeixen el compliment d'acords previs que garantien la integritat de les plantilles i la continuïtat del grup en els serveis de Rodalies i Renfe Mercaderies.

Davant d'aquesta situació, la Generalitat ha decretat serveis mínims que oscil·len entre el 33% i el 66%, depenent de la franja horària, amb l'objectiu de mitigar l'impacte de la vaga en els usuaris.

| ACN, XCatalunya

Reaccions i demandes dels usuaris

L'acumulació d'incidències i la imminent vaga han generat un creixent descontentament entre els usuaris de Rodalies. Diverses plataformes i col·lectius d'afectats han manifestat la seva frustració i exigeixen solucions immediates per millorar la qualitat i fiabilitat del servei ferroviari a Catalunya. Laia Vidal, periodista i usuària habitual de la línia R2, va expressar: "No em ve de gust canviar de vida per evitar el tren", reflectint allò que pensen molts passatgers que depenen diàriament d'aquest mitjà de transport.

Les autoritats competents han reconegut la necessitat d'implementar mesures correctores per millorar el servei de Rodalies. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va admetre recentment que hi ha marge de millora i va destacar que s'estan duent a terme inversions en infraestructures, adquisició de nous trens i la creació d'una empresa mixta de gestió per abordar els problemes actuals.

Tanmateix, mentre s'implementen aquestes solucions a llarg termini, els usuaris continuen enfrontant-se a un servei que, de vegades, no compleix amb les seves expectatives i necessitats diàries.