Mor un jove de 30 anys en un riu català

Una tranquil·la tarda de dissabte, d'aquelles que conviden a buscar refugi de la calor a les fresques aigües d'un riu, es va transformar en un escenari de tragèdia i desesperació. El que va començar com un moment d'oci estival va acabar de la manera més abrupta i dolorosa, amb la pèrdua d'una vida jove i un recordatori ombrívol dels perills que sovint s'amaguen sota l'aparent calma de la natura. Un ampli dispositiu d'emergències va lluitar contra el temps, però els seus esforços van resultar en va, deixant una comunitat en xoc i una família destrossada.

El fatal succés va tenir lloc a les últimes hores de la tarda d'aquest passat dissabte, 26 de juliol. La veu d'alarma es va donar a les 19:29 hores, quan els serveis d'emergència van rebre un avís urgent: un home havia estat arrossegat pel corrent i havia desaparegut sota les aigües del riu Ebre.

L'incident es va localitzar al terme municipal de Xerta, a la comarca del Baix Ebre, una zona molt freqüentada per banyistes coneguda com l'Illa Plana. La víctima, un jove de 30 anys, es trobava gaudint del riu quan va ser sorprès per la força de l'aigua, que el va arrossegar sense que pogués fer res per tornar a la vora.

| ACN

Un testimoni, clau en la localització del cos

Immediatament després de rebre l'avís, es va activar un complet operatiu de rescat. Les primeres unitats dels Bombers de la Generalitat que van arribar al lloc van iniciar una recerca intensiva tant per les vores com dins del mateix llit del riu. En aquells moments de màxima tensió, cada segon era vital.

La col·laboració ciutadana va resultar fonamental. Va ser un dels testimonis presencials, que es trobava a la zona, qui finalment va localitzar el jove. El cos es trobava enganxat a una branca, a uns 150 metres riu avall de l'últim punt on havia estat vist.

Aquesta troballa, encara que desoladora, va permetre als equips d'emergència recuperar la víctima de l'aigua i traslladar-la al marge dret del riu per intentar el que semblava impossible. La imatge descrivia per si sola la violència amb què l'Ebre pot actuar, fins i tot en trams aparentment serens.

La lluita per la vida: 45 minuts de reanimació infructuosa

Un cop a la vora, va començar una agònica lluita per la vida. Efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van iniciar de seguida les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP). Durant 45 llargs i intensos minuts, els sanitaris no van cessar en els seus intents de revertir l'aturada cardiorespiratòria del jove. La professionalitat i la dedicació de l'equip van ser màximes, però malauradament, el temps que la víctima havia romàs submergida va ser determinant.

| Canva

Finalment, després de gairebé una hora d'esforços infructuosos, els metges no van poder més que confirmar la seva defunció. El desplegament d'emergències va incloure fins a quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, entre elles una embarcació que finalment no va haver de ser utilitzada, dues ambulàncies del SEM i, com és habitual en aquests casos tan traumàtics, un equip de psicòlegs per atendre els familiars i amics del difunt presents al lloc.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra van desplaçar dues patrulles a la zona. El cos policial s'ha fet càrrec de les diligències judicials pertinents i ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies exactes que van envoltar l'ofegament, un procediment estàndard per descartar qualsevol altra causa.