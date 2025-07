Última hora sobre l'incendi de Paüls (Baix Ebre): Evolució durant la nit

La darrera nit ha estat, un cop més, de màxima tensió al Baix Ebre. Els Bombers de la Generalitat han treballat intensament en l’extinció de l’incendi de Paüls, que continua actiu i que segueix sent la màxima prioritat dels serveis d’emergència a Catalunya. Malgrat els esforços i el gran desplegament de mitjans, el foc encara no està completament controlat i manté en suspens més de 18.000 veïns que segueixen confinats a casa seva.

Durant tota la matinada, els equips d’extinció han centrat les seves tasques a consolidar el perímetre i tancar la cua de l’incendi, especialment en zones de difícil accés com l’obaga de Paüls, l’eix Call de Vinyes i els voltants de la carretera N-230b. Els responsables de l’operatiu han informat que encara queden un parell de punts que requereixen atenció específica. Un d’ells, a la zona de Paüls, serà abordat al llarg del matí amb el suport de mitjans aeris, mentre que l’altre se situa a la zona d’Alfara de Carles. La previsió és que, si les condicions acompanyen, l’incendi pugui estar estabilitzat al llarg de les pròximes hores.

El desplegament d’efectius és dels més importants de la temporada: a primera hora d’avui treballaven en el dispositiu operatiu fins a 464 bombers i 120 dotacions terrestres, juntament amb la incorporació progressiva de mitjans aeris a mesura que avançava el matí. El suport logístic i humà també ha comptat amb la participació dels Mossos d’Esquadra, amb una desena d’unitats, a més de la Unitat Militar d’Emergències, les Brigades de Reforç en Incendis Forestals (BRIF), l’Agrupació de Defensa Forestal, Protecció Civil, policies locals, Guàrdia Civil i altres cossos de seguretat.

| @bomberscat

Segons les dades actualitzades dels Agents Rurals, l’incendi de Paüls afecta ja una superfície provisional d’unes 3.201 hectàrees, en la seva majoria terreny forestal, fet que confirma la gravetat d’un episodi que ha deixat empremta a la comarca. El telèfon d’emergències 112 ha rebut fins a les set del matí 608 trucades relacionades amb l’incendi, la majoria des de Xerta, Paüls i Tortosa, reflex de la preocupació i la incertesa que es viu a tota la zona.

Confinaments, assistència i atenció als afectats

Mentre els Bombers continuen treballant en el perímetre, es mantenen els confinaments als municipis de Paüls, Xerta, Alfara de Carles, Aldover, Tivenys, Roquetes i diversos barris de Tortosa, com Bítem, Jesús i els Reguers, una mesura que afecta unes 18.000 persones. A Prat de Comte i Pinell de Brai, segueix vigent la limitació de mobilitat fora del nucli urbà. A més, Protecció Civil i Creu Roja han gestionat l’allotjament i avituallament per als veïns que no han pogut tornar als seus domicilis i per al personal de les BRIF desplaçat a la zona.

Els plans municipals d’emergència romanen actius a tots els municipis afectats, mentre el pla INFOCAT segueix en fase d’emergència. La coordinació entre les diferents administracions i cossos de seguretat ha estat clau per evitar danys personals i per garantir que la població segueixi estrictament les indicacions de seguretat.

La prioritat dels Bombers després d’una nit sense treva

L’objectiu dels Bombers és aconseguir estabilitzar l’incendi com més aviat millor, aprofitant la millora de les condicions meteorològiques previstes i l’entrada progressiva de la marinada, que podria ajudar a contenir els últims focus actius. Malgrat la duresa de la nit i el cansament acumulat, els equips continuen al peu del canó, decidits a no abaixar la guàrdia fins que la situació estigui completament sota control.

Un altre incendi estabilitzat a Sant Pere Sallavinera

La passada nit, a més, els Bombers també han treballat en l’extinció de l’incendi de Sant Pere Sallavinera, a la comarca de l’Anoia. Aquest segon incendi, que es va iniciar en una zona agrícola i va arribar a afectar massa forestal, va poder ser estabilitzat ahir al vespre cap a les nou, després d’arrasar unes 130 hectàrees. Aquesta estabilització ha permès prioritzar i concentrar encara més recursos en el gran incendi de Paüls, el principal focus de preocupació a nivell de protecció civil a Catalunya en aquests moments.

La jornada d’avui serà decisiva per a l’evolució de l’incendi de Paüls, mentre la població espera novetats i els serveis d’emergència mantenen el seu esforç per deixar enrere una de les emergències forestals més greus de l’any al sud del país.