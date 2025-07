Terrible accident a la CV-819: Un mort i un ferit

per Mireia Puig

Un tranquil capvespre de cap de setmana es va tenyir de tragèdia després d'una violenta col·lisió frontal entre dos vehicles. El brutal impacte es va saldar amb la vida d'un home de 33 anys i va deixar un altre conductor greument ferit, mobilitzant un complex operatiu d'emergència que va treballar a contrarellotge en un escenari desolador. El que va començar com un viatge rutinari es va convertir en un malson en una carretera de la província.

Els fets van tenir lloc quan el rellotge marcava les 19:16 hores del passat dissabte, 26 de juliol. En aquell moment, el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) va rebre l'alerta sobre un greu sinistre viari.

L'epicentre del desastre va ser el punt quilomètric 6,700 de la carretera CV-819, una via que travessa el terme municipal de Mutxamel, a Alacant. Per causes que la Guàrdia Civil de Trànsit ja investiga, dos turismes van xocar frontalment, desencadenant una resposta immediata dels serveis d'emergència.

| ACN

Un complex operatiu de rescat

La duresa de l'impacte va deixar ambdós conductors atrapats en l'entramat de ferros en què es van convertir els seus cotxes. La coordinació entre els diferents cossos va ser crucial des del primer minut. Fins al lloc s'hi van desplaçar ràpidament una unitat del SAMU i una altra de Suport Vital Bàsic (SVB) per atendre les víctimes, mentre que el Consorci Provincial de Bombers d'Alacant va mobilitzar els seus efectius del parc de Sant Vicent del Raspeig.

L'equip de bombers, compost per un sergent, un caporal i sis efectius, va arribar a l'escena amb una unitat de comandament de caporalia (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP) i una furgoneta de salvaments diversos (FSV). La seva primera i més dura tasca va ser accedir a les víctimes. Després de rebre l'autorització de la Guàrdia Civil, van procedir a l'excarceració del conductor d'un dels vehicles, un home de 33 anys.

Malgrat els esforços, l'equip mèdic del SAMU només va poder confirmar la seva defunció al lloc. La víctima presentava una aturada cardiorespiratòria traumàtica de la qual no va poder ser recuperada.

| Generalitat Valenciana

Simultàniament, un altre equip de bombers treballava per alliberar el segon conductor, un jove d'entre 25 i 30 anys. Aquest es trobava conscient però atrapat i presentava politraumatismes de diversa consideració

Un cop alliberat, va ser estabilitzat pels serveis sanitaris i, posteriorment, traslladat d'urgència en una ambulància de Suport Vital Bàsic a l'Hospital de Sant Joan per rebre atenció especialitzada. La intervenció dels bombers va finalitzar passades les vuit i mitja del vespre, prop de les 20:46 hores, deixant rere seu una escena marcada per la fatalitat.

La CV-819, una via sota la lupa

La carretera CV-819 és una via convencional que connecta diverses localitats de l'interior de la comarca de l'Alacantí. Aquest tipus de carreteres, d'un sol carril per sentit, són estadísticament les que registren els accidents més severs, essent les col·lisions frontals una de les tipologies més perilloses i amb pitjors conseqüències, com malauradament ha demostrat aquest succés a Mutxamel.