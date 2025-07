Avís urgent de Protecció Civil: Tres platges tancades

El desitjat capbussó per combatre la calor de l'estiu s'ha vist truncat de manera abrupta per a milers de banyistes. El que prometia ser una jornada perfecta de sol i mar s'ha transformat en un advertiment sanitari que ha obligat les autoritats a prendre mesures dràstiques.

La bandera vermella, el símbol inequívoc de perill, oneja a diverses platges, prohibint el bany i generant una barreja de frustració i incertesa entre els presents, que han vist com la vora quedava vetada per un enemic invisible però potencialment perillós.

L'alerta, emesa per Protecció Civil, s'ha estès ràpidament a través dels canals oficials, instant la població a extremar les precaucions. El motiu és clar i preocupant: la mala qualitat de l'aigua. Aquest incident no només afecta un punt aïllat, sinó que posa de manifest la fragilitat dels nostres ecosistemes costaners, especialment durant la temporada alta.

Badalona, l'epicentre de l'alerta sanitària

El focus principal d'aquesta prohibició s'ha situat a la costa de Badalona. Durant la jornada d'aquest divendres, els serveis de vigilància i salvament van hissar la bandera vermella a tres de les seves concorregudes platges urbanes, una mesura que es va prendre de seguida després de rebre els resultats de les darreres anàlisis de l'aigua. L'avís de Protecció Civil, difós a través de les seves xarxes socials, va ser contundent: "Bandera vermella a les platges de Badalona per mala qualitat de l'aigua. Prohibit el bany"

La prohibició afecta un tram significatiu del litoral badaloní, una zona molt popular tant per als residents locals com per als visitants de l'àrea metropolitana de Barcelona.

A més, el comunicat oficial amplia l'abast de l'advertiment, assenyalant que en "bona part del litoral central hi ha bandera groga per la mateixa raó".

La bandera groga, si bé no prohibeix el bany, recomana fer-lo amb precaució, la qual cosa suggereix que el problema de la qualitat de l'aigua és més extens del que sembla a simple vista, afectant altres localitats costaneres properes.

Quin és l'origen de la mala qualitat de l'aigua

Tot i que les autoritats no han detallat de manera immediata la causa específica que ha provocat aquest episodi de contaminació, els precedents i la dinàmica de la zona apunten a diverses hipòtesis. Històricament, la qualitat de l'aigua en aquest tram de la Mediterrània pot veure's compromesa per una combinació de factors, especialment després d'episodis de pluges intenses.

Les tempestes d'estiu, tot i que breus, poden arrossegar una gran quantitat de residus i contaminants des de les zones urbanes fins al mar a través de les rieres i els sistemes de clavegueram. Així mateix, els sistemes de sanejament poden veure's sobrecarregats, provocant vessaments puntuals d'aigües no tractades.

La presència de bacteris com E. coli o enterococs per sobre dels límits permesos sol ser el detonant per decretar la prohibició del bany, ja que suposen un risc per a la salut dels banyistes, podent causar infeccions gastrointestinals o dermatològiques.

Aquest tipus d'incidents no és nou al litoral català, on la gran densitat de població i la pressió turística posen a prova constantment les infraestructures de sanejament i la resiliència del medi marí.