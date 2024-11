Mor després de quatre dies lluitant per la seva vida a l'hospital: Tenia 29 anys

Aquest 2024 està sent un any negre a les carreteres de Catalunya; la xifra de víctimes mortals no deixa d'augmentar. Tot i que els accidents afecten tota mena de conductors, els motoristes destaquen com un dels col·lectius més vulnerables. La seva exposició a l'impacte fa que qualsevol col·lisió tingui un risc alt d'acabar en tragèdia.

Des de començament d'any, els motoristes representen un percentatge significatiu dels morts en accidents. La seva fragilitat davant de vehicles més grans i les males condicions d'algunes carreteres agreugen el problema. A això se suma que, en molts casos, amb l'equipament de seguretat no n'hi ha prou per salvar vides en col·lisions d'alta intensitat.

El tràgic cas recent

Un nou cas ha tornat a sacsejar Catalunya. Un noi de 29 anys va perdre la vida després d'un accident de trànsit a Cambrils. El tràgic desenllaç va passar després de quatre dies ingressat en estat crític a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.

L'accident va tenir lloc divendres passat 15 de novembre al carrer València de Cambrils, al Baix Camp. Eren dos quarts de vuit de la tarda quan el jove, mentre conduïa la moto, va impactar contra un cotxe aparcat. Les circumstàncies exactes de l'accident encara s'investiguen, però l'impacte va ser tan gran que les conseqüències van resultar fatals.

Els equips d'emergència van actuar amb rapidesa; patrulles de la Policia Local i ambulàncies medicalitzades del SEM es van desplaçar al lloc. L'estat del motorista requeria mesures extremes, per això es va mobilitzar un helicòpter per traslladar-lo a l'Hospital Joan XXIII. Tot i els esforços mèdics, el jove va arribar a l'hospital en estat molt greu.

Un accident molt greu

El principal motiu del desenllaç fatal va ser el traumatisme cranioencefàlic que va patir el motorista. Segons les primeres investigacions, el casc del jove es va desprendre al moment de l'impacte. Pel que sembla, la força del xoc va ser tan gran que el casc va sortir acomiadat, deixant-lo completament desprotegit.

El Diari de Tarragona va avançar que el jove afectat va ser trobat diversos metres més enllà del lloc de l'impacte, cosa que evidencia la violència del xoc. Tot i que els metges van lluitar durant dies per salvar-li la vida, les lesions al cap van resultar irreversibles. La comunitat de Cambrils ha quedat profundament consternada per aquest tràgic succés.

Aquest cas se suma a una estadística preocupant. Des de començament d'any, sis motoristes han perdut la vida en accidents dins del nucli urbà de Tarragona. Aquestes dades reflecteixen la necessitat urgent de prendre mesures per protegir els motoristes, tant a la carretera com a la ciutat.

La pèrdua d'aquest jove posa en evidència una realitat alarmant a les vies catalanes. És fonamental millorar la seguretat viària i reforçar les campanyes de conscienciació per reduir la sinistralitat entre els motoristes. Només així es podrà evitar que més famílies pateixin pèrdues tan esquinçadores com aquesta.