David, l'home assassinat d'un tret al cap a la terrassa d'un bar

per Antoni Mateu-Arrom

Montgat (Maresme) ha estat protagonista d'un tràgic succés avui al matí, 15 de novembre. Un home ha estat assassinat a trets, ia plena llum del dia, a la terrassa d´un bar.

Els fets s'han produït a les 9.10 hores del matí. Els Mossos d'Esquadra han estat treballant per poder identificar la víctima, i ha estat la periodista d'esdeveniments Anna Punsí qui ha fet conèixer més detalls, a través d'una publicació a X.

| ACN, XCatalunya

Qui és la víctima de Montgat

L'home assassinat és David Caballero , que al seu moment va ser tècnic del Barcelona Futsal. D'acord amb les informacions que s'han publicat a X, “tenia antecedents”. De la mateixa manera, “havia protagonitzat incidents en un partit contra el Canet”.

Pel que sembla, la víctima hauria estat vigilada abans que es perpetrés el crim, el qual ha passat a la terrassa del bar Trastevere, davant del col·legi Hamelin.

A plena llum del dia, Caballero ha estat tirotejat al cap. Segons després, l'autor del crim ha fugit amb moto. Algunes fonts indiquen que l'autor dels fets podria ser un home d'origen sud-americà. La víctima treballava com a estibador al port de Barcelona i segons fonts policials el seu malnom era 'el bubito'. Era molt conegut. 'Com no el coneixerem...', asseguren aquestes mateixes fonts.

Crims similars

Aquest cas recorda altres similars que s'han produït els darrers anys a Catalunya. El 3 de maig de 2023, dos homes van morir en un tiroteig ocorregut a la plaça de les Palmeres de Salou. Els Mossos d'Esquadra van detenir un dels presumptes implicats i sospiten que l'incident va ser degut a una venjança relacionada amb el tràfic de drogues.

Més mediàtic va ser el cas de Valentín Moreno, amb 'historial' a les pàgines d'esdeveniments. Valentín Moreno, conegut pel crim de la Vila Olímpica l'any 2000, va ser assassinat el 19 de novembre del 2021 d'un tret al cap a Sant Adrià de Besòs. Les investigacions apunten que la seva mort va ser resultat d'una venjança.