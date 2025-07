Males notícies per als habitants d'una localitat: Bandera vermella a les seves 8 platges

L'estiu convida a gaudir del mar, però hi ha dies en què la natura obliga a extremar la precaució i canvia els plans de molts banyistes. Una recent decisió de les autoritats ha impactat de ple els residents i visitants d'una popular localitat costanera, generant inquietud entre aquells que havien planejat passar la jornada a la vora de la Mediterrània.

Vuit platges tancades per risc meteorològic

Durant la jornada del 29 de juliol, Protecció Civil ha decretat la bandera vermella a totes les platges de Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, a conseqüència de l'adversa meteorologia. Aquest municipi, conegut per l'extensió del seu litoral i el seu atractiu per a turistes i esportistes, ha vist interromput l'accés al bany a les seves vuit platges a causa del fort vent que assota la zona. La prohibició de banyar-se és total i respon a la necessitat de garantir la seguretat de les persones davant unes condicions marítimes especialment perilloses.

La decisió arriba després que, el dia anterior, ja onegessin les banderes vermelles al mateix municipi, evidenciant que l'episodi meteorològic no és un fet aïllat, sinó una situació sostinguda que manté en suspens tant els serveis d'emergència com els usuaris habituals de la platja. Segons la informació publicada pel perfil oficial de Protecció Civil, la mesura respon a la presència de forts vents que incrementen el risc d'incidents, dificultant el rescat en cas d'accident i multiplicant el perill de corrents marins imprevisibles.

| Canva

Més de 150 platges catalanes en alerta: un estiu marcat per la prevenció

No només Sant Pere Pescador s'ha vist afectat per les restriccions. Al llarg de tota la costa catalana, més de 150 platges han hagut d'enlairar la bandera groga, avisant de precaució davant el bany a causa de les condicions adverses del mar. Aquest fenomen no és excepcional en ple estiu, però sí que crida l'atenció la persistència d'episodis de vent i onatge que estan dificultant la normalitat en una de les èpoques més esperades de l'any.

La web de referència de la Generalitat ofereix un visor actualitzat on consultar en temps real l'estat de cada platja, una eina fonamental per planificar qualsevol sortida al litoral. La importància de respectar els senyals dels serveis d'emergències no només respon a un criteri legal, sinó que pot suposar la diferència entre la seguretat i el risc de situacions tràgiques.

Antecedents recents: el record de l'últim ofegament

El municipi de Sant Pere Pescador encara té molt present el succés del passat 15 de juliol, quan un banyista va perdre la vida a la platja de Can Martinet. Aquell tràgic incident és un dolorós recordatori que el mar, tot i la seva bellesa, pot convertir-se en un entorn hostil si no es respecten els advertiments. En aquell cas, les condicions també eren complicades i el rescat va resultar impossible. Les banderes vermelles, per tant, no són només un símbol, sinó una eina de prevenció imprescindible.

En el que portem d'estiu, els ofegaments i accidents a les platges catalanes han posat en alerta les autoritats, que insisteixen en la necessitat d'extremar la prudència i atendre totes les indicacions. La vigilància constant dels socorristes i la ràpida reacció de Protecció Civil són la principal garantia que la platja segueixi sent un espai segur per a tothom.