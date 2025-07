Tragèdia en una platja: Mor un home de 74 anys

per Mireia Puig

El que prometia ser una tranquil·la tarda d'estiu es va convertir en un escenari d'angoixa i desesperació. Sota un cel serè i amb el mar en calma, una jornada de platja que transcorria amb total normalitat es va veure abruptament interrompuda per una emergència que, malauradament, tindria el pitjor dels desenllaços.

La ràpida intervenció d'altres banyistes i dels serveis de socorrisme no va ser suficient per evitar la tragèdia, deixant un rastre de commoció entre els presents i un ombrívol recordatori de la fragilitat de la vida, fins i tot en les circumstàncies més aparentment segures.

El succés va tenir lloc tot i que les condicions per al bany eren, en teoria, immillorables. La bandera verda onejava al pal, indicant un mar tranquil i apte per a tots els públics. Tanmateix, aquest símbol de seguretat no va poder prevenir el fatal desenllaç que es va endur la vida d'un banyista.

| ACN

El fatídic succés a la costa de l'Alt Empordà

Els fets van passar a la Costa Brava, concretament a la platja de Can Martinet, pertanyent al municipi de Sant Pere Pescador (Alt Empordà). Cap a les cinc i tres quarts de la tarda del passat dilluns, 14 de juliol, diversos banyistes que gaudien de les aigües de la Mediterrània es van adonar d'una situació anòmala: un home semblava tenir serioses dificultats per mantenir-se a flotació i no aconseguia sortir de l'aigua pels seus propis mitjans.

Sense dubtar-ho, algunes d'aquestes persones es van llançar a socórrer-lo, aconseguint apropar-lo a la vora amb l'ajuda immediata del servei de vigilància i socorrisme de la platja. La víctima, un home de 74 anys, va ser extret de l'aigua ja inconscient. Immediatament, es va activar el protocol d'emergència, i tant els socorristes com els primers testimonis van començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) sobre la sorra, en una lluita a contrarellotge per salvar-li la vida.

Una resposta d'emergència ràpida però infructuosa

Mentre s'intentava reanimar l'home, es va avisar urgent al telèfon d'emergències 112. La resposta va ser ràpida i coordinada, desplaçant-se fins a la platja de Sant Pere Pescador diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dotacions dels Bombers de la Generalitat i patrulles dels Mossos d'Esquadra, que van assegurar la zona per facilitar la feina dels sanitaris.

| ACN, Google Maps, XCatalunya

A la seva arribada, el personal mèdic del SEM va prendre el relleu en les maniobres de reanimació avançada. Durant llargs i angoixants minuts, els professionals sanitaris van emprar tots els mitjans al seu abast per intentar revertir l'aturada cardiorespiratòria de l'home. Malgrat la celeritat de la cadena d'auxili —des del rescat inicial per part dels banyistes fins a la intervenció especialitzada—, els esforços van resultar infructuosos. Finalment, només es va poder certificar la seva defunció al mateix lloc dels fets.

La paradoxa de la bandera verda i un estiu tràgic

Aquest tràgic incident posa en relleu una dolorosa paradoxa: la mort es va produir en un dia de condicions idíl·liques, amb una bandera verda que convidava a la confiança. Aquest fet subratlla que el risc d'ofegament no sempre està lligat a un mar agitat o corrents perilloses, sinó que també pot deure's a factors personals com un desmai, un problema cardíac sobtat o altres indisposicions que poden sorprendre qualsevol persona dins l'aigua.

Amb aquesta defunció, la xifra de persones ofegades a les costes catalanes des de l'inici oficial de la temporada de bany, el passat 15 de juny, s'eleva a onze. Una dada alarmant que tenyeix de dol l'estiu i que ha posat en alerta les autoritats, que insisteixen en la necessitat de no abaixar la guàrdia.