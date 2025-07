Tornen a saltar les alarmes amb els incendis forestals: Risc extrem a Catalunya

No és la primera vegada que l'estiu porta amb ell la por als incendis forestals. Cada any, a mesura que avancen els dies de calor, es repeteix la mateixa escena: el desplegament de mitjans d'emergència i l'activació de plans de prevenció a tot el territori. Tanmateix, l'alerta d'aquest dilluns ha agafat molts per sorpresa, en produir-se un salt brusc en el nivell de risc i desencadenar restriccions mai vistes per a milers de ciutadans i visitants.

La jornada d'avui ha començat amb la publicació de l'últim mapa Pla Alfa, el sistema de vigilància i prevenció d'incendis forestals que elaboren els Agents Rurals de Catalunya. L'actualització d'aquest dilluns, 28 de juliol de 2025, mostra un panorama especialment preocupant: cinc comarques, distribuïdes entre el nord i el sud del país, es troben en nivell 4, el màxim a l'escala de risc. En total, l'alerta afecta 45 municipis, entre ells diversos punts emblemàtics per la seva riquesa natural. Una situació molt similar a la d'ahir.

Els motius que han portat a activar el nivell més alt són ben coneguts pels experts i veïns de la zona. D'una banda, la vegetació es troba en un estat crític de sequedat després de setmanes de temperatures altes i absència de pluges significatives. De l'altra, el vent de tramuntana ha bufat amb força durant la matinada i el matí, arribant a ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora i complicant encara més la situació.

| ACN

Com a conseqüència directa, els accessos a espais naturals d'alt valor ecològic han quedat completament restringits. Així ho han confirmat els Agents Rurals als seus canals oficials, on han anunciat el tancament total al Parc Natural del Cap de Creus i al massís de l'Albera. Només veïns i serveis d'emergència poden circular per aquestes zones, mentre que visitants i turistes que s'hi acostaven aquest dilluns han hagut de fer mitja volta davant el desplegament d'efectius i la contundència de les mesures.

Mesures de contenció: Prohibicions i controls excepcionals

Les restriccions no es limiten a la prohibició d'accedir en cotxe o a peu a aquests espais protegits. Els responsables de la gestió forestal han ampliat el veto a la serra de Cardó-Boix i a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, situades al sud del territori, zones que històricament han patit alguns dels incendis més devastadors de la regió. L'objectiu no és només protegir la vida i el patrimoni natural, sinó també evitar activitats de risc que puguin desembocar en nous focus d'incendi.

L'operatiu, integrat per més de setanta agents i voluntaris dels cossos de seguretat, Protecció Civil, ADF i Mossos d'Esquadra, controla l'accés en punts estratègics. A cada visitant que intenta entrar se l'informa de la situació i se l'invita a fer mitja volta, amb l'objectiu d'evitar tragèdies i garantir la màxima seguretat. A més, s'han prohibit expressament l'ús del foc, l'acampada i altres activitats a l'aire lliure que puguin suposar un risc afegit, incloent-hi el transport de productes forestals durant el dia.

Des de Protecció Civil també es manté actiu el pla INFOCAT, el principal protocol d'emergència en cas d'incendi forestal, amb especial atenció al nord i sud de Catalunya. El missatge de les autoritats és clar: màxima precaució, vigilància constant i avís immediat al 112 davant qualsevol columna de fum.