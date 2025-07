Mor una dona en un incendi en un habitatge

La matinada d'aquest dimarts, el silenci habitual d'una ciutat es va veure interromput per l'arribada urgent de vehicles d'emergència. Quan el rellotge encara no havia marcat la una de la matinada, la vida d'un barri va canviar en qüestió de minuts després d'un succés inesperat que va mobilitzar nombrosos equips d'auxili i va deixar una notícia tràgica.

Pocs minuts després de les 00.40 hores, els telèfons d'emergència van començar a sonar. L'alerta es va originar per un incendi declarat al tercer pis d'un edifici residencial, situat al carrer Ametler número 15, al barri d'El Viver de Palma.

La resposta va ser immediata: efectius de la Policia, Bombers de Palma i diverses ambulàncies del SAMU 061 van acudir a la zona en pocs minuts, conscients que cada segon comptava per salvar vides. En arribar a l'edifici, els equips d'emergència van trobar l'habitatge completament envaït pel fum, cosa que va dificultar les tasques d'accés i rescat.

| Consell de Mallorca

La tragèdia a l'interior de l'habitatge

A l'interior del pis afectat, els serveis d'emergència van localitzar una dona que, desgraciadament, ja havia mort. Malgrat la ràpida intervenció, no va ser possible fer res per salvar la seva vida. L'impacte de l'incendi, combinat amb la rapidesa amb què les flames i el fum es van propagar, va resultar mortal per a la víctima, una dona de 64 anys, la mort de la qual ha consternat tota la comunitat.

El foc també va tenir conseqüències per a dos agents de Policia i un veí de l'edifici, que van patir intoxicació per inhalació de fum. Afortunadament, i gràcies a la intervenció d'una unitat de Suport Vital Avançat del 061, cap d'ells va precisar trasllat hospitalari i van ser donats d'alta al mateix lloc després de rebre atenció mèdica.

Investigació en marxa: les causes de l'incendi

Després de l'extinció de l'incendi i la primera atenció sanitària, la Policia Nacional ha assumit la investigació del que ha passat. En aquests moments, els agents treballen per esclarir tant l'origen del foc com les circumstàncies que van envoltar la tragèdia. Aquest tipus de successos són especialment delicats, ja que moltes vegades el fum i les flames dificulten la reconstrucció dels fets. Tanmateix, els primers indicis apunten que la propagació va ser ràpida, sorprenent la víctima a l'interior de l'habitatge.

No és la primera vegada que un incendi en un pis urbà té conseqüències fatals a Palma. Les autoritats recorden la importància de mantenir revisions periòdiques en instal·lacions elèctriques i electrodomèstics, a més de comptar amb detectors de fum, dispositius que poden marcar la diferència entre la vida i la mort en aquests casos.