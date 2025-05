Un magrebí segresta una jove: Estrepitós error de la policia, el deixen escapar-se

El que va començar com una simple escapada d'un centre de menors a França va acabar convertint-se en un inquietant cas transfronterer de possible segrest. Un home de 37 anys, d'origen magrebí i resident a França, va ser detingut aquest cap de setmana a Andorra després de ser interceptat en un vehicle al costat d'una adolescent de 16 anys.

Malgrat que el cas encara està sent investigat i l'única versió coneguda és la de la jove, les autoritats sospiten que la destinació final del viatge podria haver estat Catalunya. Una cadena de circumstàncies fortuïtes va impedir que l'home creués la frontera espanyola i va facilitar la intervenció policial.

Un inici estrany en territori francès

Segons han informat fonts properes a la investigació, la menor, que es trobava sota tutela en un centre d'acollida francès, es va escapar per veure's amb aquest home. En un primer moment, l'hauria acompanyat voluntàriament amb la intenció d'aconseguir drogues, però el trajecte va prendre un gir inesperat quan el conductor va desviar la ruta.

| Policía Nacional, XCatalunya

En lloc de tornar al lloc previst, l'home va posar rumb cap a Andorra. Durant el trajecte, l'adolescent va començar a desconfiar de les seves intencions. A través del seu telèfon mòbil, va aconseguir enviar missatges a familiars i amics alertant de la situació, cosa que va portar els seus coneguts a presentar una denúncia a França.

El vehicle travessa Andorra rumb a Espanya

El vehicle, amb matrícula francesa, va aconseguir creuar la frontera andorrana sense problemes, ja que en aquell moment no existia cap alerta internacional activa. A Andorra no s'havia rebut encara cap notificació sobre la desaparició de la menor, per la qual cosa el cotxe no va ser detingut en un primer moment.

| Google Maps, Policía Nacional, XCatalunya

Ja a la tarda, el conductor va arribar al pas fronterer de La Farga de Moles, al límit entre Andorra i Catalunya. La Policia Nacional espanyola va parar el vehicle per atzar, però en no tenir cap denúncia formal ni alerta en el sistema, únicament van detectar que la menor no portava documentació. Davant d'aquesta irregularitat, se li va denegar l'entrada al territori espanyol i se'ls va obligar a fer mitja volta.

Un control sense sospites... i una denúncia que no arriba

En el registre del cotxe que va realitzar la policia andorrana, es van trobar 5.000 euros en efectiu i tabac de contraban. La quantitat, però, no arribava al mínim legal per procedir a una detenció per contraban, fixat en 6.000 euros. Així doncs, després d'una denúncia administrativa, se'ls va permetre seguir la marxa sense més.

Durant tot aquest procés, la menor no va manifestar públicament cap senyal d'alarma. No va demanar ajuda, no va denunciar els fets, i com que encara no hi havia connexió entre el cas i l'alerta francesa, els agents no van poder actuar d'una altra manera. L'absència de coordinació internacional gairebé va permetre que el viatge continués sense interferències.

La reacció clau en una gasolinera

El gir decisiu en aquest cas va ocórrer hores després, quan el conductor es va aturar en una gasolinera de Sant Julià de Lòria, dins del territori andorrà. Va ser allà on la menor va aprofitar un descuit de l'home per sortir del cotxe i demanar ajuda a una empleada de l'establiment.

La treballadora va alertar al número d'emergències andorrà i, en pocs minuts, una patrulla policial es va presentar al lloc. La jove va explicar que havia estat segrestada, cosa que va activar totes les alarmes. Amb la confirmació de la denúncia a França i la constatació de la seva fugida del centre de menors, els agents van procedir a detenir el conductor.

El detingut, a disposició judicial

L'home va ser traslladat a comissaria i posteriorment posat a disposició del jutjat de guàrdia. Encara que té antecedents policials, no estan relacionats amb delictes similars. No ha volgut declarar i, per ara, la investigació només compta amb la versió de la menor i els registres de pas pels diferents controls.

Així, el que podria haver-se convertit en una tragèdia va ser finalment detingut per una barreja d'atzar, coratge i un gest clau: la jove va saltar del cotxe i es va atrevir a demanar ajuda en l'últim moment. Un desenllaç que va poder evitar el pitjor.