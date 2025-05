Es barallen amb una destral, ataquen una comissaria de la policia i quatre acaben detinguts

La nit tranquil·la d'aquest cap de setmana en una localitat del Baix Empordà es va veure sobtadament alterada per un episodi violent i confús que va incloure armes blanques i un atac contra una comissaria policial. Encara que inicialment semblava una simple baralla entre grups rivals, els esdeveniments van derivar ràpidament en disturbis més greus, finalitzant amb diversos detinguts.

Una baralla amb armes blanques desferma l'alarma

Els fets van tenir lloc al voltant de la mitjanit del dissabte, quan dos grups d'unes 30 persones d'ètnia gitana van protagonitzar una forta discussió que ràpidament va escalar a enfrontament físic en ple carrer.

Durant la disputa, es van exhibir armes blanques com ganivets i una cridanera destral, encara que, afortunadament, cap d'aquestes armes va arribar a ser utilitzada contra els presents, segons van informar fonts policials.

| ACN

Un menor implicat en el conflicte va trucar al seu pare, alertant-lo de la situació. La reacció del pare, que va arribar armat amb una destral, va afegir més tensió a l'escenari ja per si mateix delicat, augmentant la por que els enfrontaments poguessin derivar en una tragèdia major.

Atac a la comissaria de Policia local

Alertats pels veïns, efectius dels Mossos d'Esquadra, recolzats per agents de la Policia Local, es van desplaçar ràpidament fins a l'avinguda Onze de Setembre, on van poder detenir inicialment dos implicats per un presumpte delicte d'amenaces. Aquests van ser portats a la comissaria de la Policia Local per qüestions logístiques.

La tensió no va disminuir allà. Familiars i amics dels detinguts van arribar a la comissaria exigint la seva immediata alliberació, cosa que va desembocar en disturbis davant les dependències policials. La situació es va tornar insostenible quan alguns dels manifestants van començar a llançar objectes i enfrontar-se directament als agents. A causa d'això, altres dues persones, entre elles un menor d'edat, van ser detingudes acusades d'atemptar contra l'autoritat.

| Google Maps, ACN, XCatalunya

Mobilització policial per controlar nous disturbis

A causa de la creixent tensió i al risc de nous enfrontaments, la policia va decidir traslladar els quatre detinguts fins a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a la propera localitat de La Bisbal d'Empordà. No obstant això, lluny de calmar-se, al voltant de les quatre de la matinada, més de vint persones van arribar fins a aquesta segona comissaria exigint novament la posada en llibertat dels arrestats.

En previsió de possibles nous disturbis, la unitat especialitzada dels Mossos d'Esquadra, coneguda com ARRO, va haver d'establir un dispositiu especial al voltant de l'edifici policial per evitar qualsevol intent d'assalt o violència addicional.

Investigació oberta i conseqüències de l'incident

S'espera que en les pròximes hores els quatre detinguts siguin posats a disposició judicial a La Bisbal d'Empordà. Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació per esclarir els fets, així com per entendre plenament els motius que van portar a aquest enfrontament, encara que fonts properes apunten a possibles conflictes familiars o rivalitats entre grups locals.

Aquest incident no només revela la problemàtica subjacent en certs entorns socials sinó també posa de manifest la dificultat amb què els cossos policials enfronten situacions on les pròpies víctimes o implicats es neguen a cooperar per resoldre els conflictes per la via judicial, optant per mètodes propis que acaben posant en perill tota la comunitat.