Tragèdia mortal a la C-32: Mor un motorista en un accident

Un nou accident mortal torna a sacsejar les carreteres catalanes, aquesta vegada amb un motorista com a protagonista. Els fets, que incrementen la preocupació per la seguretat viària, deixen constància dels perills diaris als quals s'enfronten els conductors.

Sortida fatal de la via

Aquest tràgic succés va tenir lloc aquest dimarts al voltant de les 14:24 hores, al quilòmetre 111,5 de la carretera C-32, a prop d'Arenys de Mar, a la comarca del Maresme. Segons la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, el motorista va patir una sortida de via que, lamentablement, va resultar mortal.

Encara que encara s'investiguen les causes exactes de l'accident, tot apunta que el conductor va perdre el control del seu vehicle, provocant una caiguda que el va fer impactar directament contra la calçada.

| ACN

Davant la gravetat de l'accident, la resposta dels serveis d'emergència va ser immediata i contundent. En pocs minuts es van desplaçar al lloc fins a cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Malgrat el ràpid desplegament i la intensa intervenció mèdica, no es va poder fer res per salvar la vida del motorista, que va perdre la vida al mateix lloc del sinistre.

Any negre per als motoristes

Aquest trist episodi eleva a 54 el nombre total de víctimes mortals en accidents de trànsit a Catalunya en el que portem de 2025. Una dada especialment alarmant és que 20 d'aquestes morts corresponen a motoristes, cosa que representa gairebé un 37% del total. Això posa de relleu la vulnerabilitat d'aquests usuaris en comparació amb altres conductors, i obre novament el debat sobre la necessitat de millorar les mesures de seguretat a les carreteres catalanes.

Els accidents en moto solen tenir conseqüències especialment greus a causa de l'escassa protecció amb què compten els conductors davant d'impactes o caigudes. Les autoritats recorden constantment la importància de respectar les normes de circulació, així com la necessitat de conduir amb prudència i utilitzar sempre equips adequats de protecció, com cascos integrals i peces específiques.

| ACN

La seguretat viària, assignatura pendent

Aquest accident torna a posar sobre la taula la urgència d'aplicar mesures eficaces de prevenció en carreteres com la C-32, una via especialment transitada i, sovint, escenari d'incidents greus. En els últims mesos, diverses associacions i plataformes de motoristes han reclamat millores en infraestructures, com la instal·lació de guardarraïls més segurs i la revisió de l'estat de l'asfalt.

A més, els experts apunten a la necessitat de fomentar una major conscienciació social sobre la vulnerabilitat dels motoristes. En aquest sentit, campanyes específiques de sensibilització, formació viària específica per a motoristes i reforç de controls podrien ajudar a reduir significativament el nombre d'accidents fatals.

En definitiva, aquest tràgic succés no només ha de servir com un avís per als conductors, sinó també com una crida a l'acció per a autoritats i societat en general. La reducció d'accidents mortals en moto passa necessàriament per una millora integral de la seguretat viària a Catalunya, un objectiu que ha de convertir-se en prioritat absoluta per evitar que tragèdies com la que ha succeït a la C-32 es repeteixin amb tanta freqüència.