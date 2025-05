El periodista expert en el cas Madeleine McCann anuncia una bomba final

per Sergi Guillén

La desaparició de Madeleine McCann en circumstàncies encara no aclarides ha mantingut en suspens l'opinió pública internacional durant gairebé dues dècades. Recents troballes podrien aportar llum definitiva sobre aquest enigma que ha desafiat investigadors i commocionat la societat.

Una troballa que podria canviar-ho tot

La policia alemanya ha descobert un disc dur en una propietat relacionada amb el principal sospitós del cas, Christian Brueckner. Aquest dispositiu conté material que, segons informes, podria confirmar la mort de la menor poc després de la seva desaparició el 2007. El periodista Ron Pattinson, qui ha seguit de prop la investigació, adverteix que el contingut del disc "desafiarà totes les lleis de la lògica i la decència" i que "el món ha de preparar-se" per al que està per revelar-se.

El disc dur va ser trobat en una fàbrica abandonada que Brueckner va adquirir el 2008. Al lloc també es van trobar objectes inquietants com roba i joguines infantils, màscares, productes químics i armes. Aquest descobriment se suma a antecedents previs, com la troballa el 2016 de milers d'imatges de pornografia infantil en una caravana associada al sospitós. I la localització el 2020 d'un amagatall ocult en una propietat freqüentada per ell.

Un perfil pertorbador

Christian Brueckner, ciutadà alemany, ha estat vinculat a múltiples delictes sexuals, incloent-hi violacions a dones adultes i d'edat avançada. El seu historial delictiu i l'evidència acumulada han portat els investigadors a considerar-lo el principal sospitós en la desaparició de la menor. A més, s'ha revelat que Brueckner mantenia diverses converses en fòrums pedòfils on descrivia mètodes per segrestar i abusar de nens, mostrant una obsessió pertorbadora per aquests crims.

La possible divulgació del contingut del disc dur podria tenir conseqüències importants en el procés judicial contra Brueckner, qui actualment enfronta la possibilitat de ser alliberat al setembre. Les noves proves podrien enfortir el cas en contra seva i evitar el seu alliberament. A més, aquest desenvolupament podria oferir un tancament a una investigació que ha durat gairebé dues dècades i ha capturat l'atenció mundial.

Aquest cas també planteja diverses preguntes sobre l'eficàcia de les investigacions internacionals en casos de desaparicions i la necessitat d'una cooperació més estreta entre agències de diferents països. L'atenció renovada en aquest cas podria impulsar reformes en els procediments de cerca i en la protecció de menors a nivell global.

El disco duro que descubre la verdad del asesinato de Madeleine McCann

Així doncs, la troballa del disc dur en possessió de Brueckner podria ser un punt d'inflexió en un dels casos de desaparició més notoris de les últimes dècades. La comunitat internacional espera amb anticipació la revelació d'aquestes proves i les possibles implicacions que tindran en la cerca de justícia i en la protecció dels més vulnerables.