S'inunda, de matinada, una ciutat catalana: Les imatges de la pluja més intensa

Aquesta tardor de 2024 ens costarà força oblidar-ho; sobretot, a nivell meteorològic. Després del tràgic, mortífer i preocupant pas de la DANA, especialment al costat est de la Península, aquesta setmana de finals d'octubre i principis de novembre marcarà probablement un abans i un després. Carrers inundats com mai abans, rius i barrancs amb cabals a nivells gairebé sense precedents...

Una pluja de força intensitat ha deixat carrers negats a Amposta aquest dilluns a la nit amb registres superiors als 20 litres en mitja hora. Les xarxes socials han recollit vídeos de la precipitació a la capital del Montsia, on també hi apareixen barrancs com el de Favaret desbordats per l'aigua. Protecció Civil ha desactivat la fase d'alerta del Pla Inuncat aquest vespre, però ha deixat activada la prealerta precisament per la previsió de precipitacions intenses a les Terres de l'Ebre durant la nit. El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat d'un xàfec estàtic que amb un desenvolupament vertical d'uns 9 quilòmetres pot presentar intensitat moderada.

El sud de Catalunya, el més afectat

Els efectes de les pluges que aquest dilluns van caure a bona part de Catalunya mantenen algunes carreteres afectades aquest dimarts al matí. Així, encara es troba tallada l'N-340 a la Ràpida per inundacions i el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la via alternativa és la TV-3408. També es manté tallada la TV-3453 a Deltebre. Finalment, l'A-27 a Valls, que es va veure afectada per despreniments, només té un carril obert en cada sentit de circulació.

I és que aquesta comarca del sud de Catalunya, limítrof amb la Comunitat Valenciana, ha estat, sens dubte, una de les més afectades pel pas de la DANA aquest 2024. Ha plogut amb moltíssima intensitat al llarg de la darrera setmana i l'alerta s'ha mantingut constantment activa. Això sí, a partir d'aquesta jornada de dimarts sembla que la situació meteorològica es calmarà i la tranquil·litat tornarà al cel.

A més d'Amposta, la capital de Montsià, La Ràpita ha estat una de les localitats més afectades per les intenses precipitacions, amb carrers i places inundades. També a Terres de l'Ebre, on, tal com alertava Meteocat, “hi ha un xàfec força estàtic que, amb un desenvolupament vertical d'uns 9 km, podria presentar intensitat moderada. Les nostres estacions han registrat fins a 20 mm a Amposta i 10 mm al Perelló des d'aquesta tarda”.