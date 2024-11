Els Mossos salven la vida a un conductor atrapat per la DANA

Moltes localitats barcelonines han patit aquest matí la gran amenaça de la ja coneguda DANA, la gran enemiga de la societat espanyola aquesta darrera setmana. Les inundacions han esdevingut protagonistes principalment a comarques com el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Garraf. Protecció Civil ja havia llançat una alerta als telèfons dels habitants d'aquestes localitats, sol·licitant-los que extremessin les precaucions i que, en cas de no ser estrictament necessari, no sortissin de casa.

L'amenaça de despreniments era real, encara que de moment no s'han produït, com sí que ho han fet les inundacions. Diverses vies de la comarca del Baix Llobregat s'han omplert d'aigua, generant moments de tensió i d'autèntic perill. Afortunadament, no hi ha hagut accidents que hagin desembocat en persones ferides.

No obstant això, els ensurts sí que han aparegut. Per exemple, en un dels carrers de la comarca, un home s'havia quedat atrapat en un cotxe ficat de ple en un carrer inundat. L'aigua en aquella zona aconseguia altes cotes d'altura: tanta que fins i tot arribava a cobrir el cotxe gairebé íntegrament.

Per poder rescatar-lo han hagut d'acudir tres agents dels Mossos d'Esquadra, que han aconseguit treure'l per la finestra i allunyar-lo del perill. Semblava que la tasca se'ls complicava al principi, però finalment han aconseguit la seva missió i han pogut salvar la vida a l'home. Al migdia les pluges ja han cessat en aquestes comarques i la tarda s'ha presentat molt més tranquil·la, amb cels fins i tot més clars.

Recomanacions de les autoritats

Durant aquests darrers dies, des del fort impacte i les greus repercussions que ha tingut l'arribada de la DANA a la zona del mediterrani, les autoritats han repetit per activa i per passiva quins passos cal seguir en casos d'amenaça d'inundació o despreniments de rius o barrancs. La principal és, per descomptat, evitar sortir de casa i exposar-nos al perill si no és estrictament necessari.

Però, en cas de fer-ho, cal evitar zones properes a rius i barrancs, resguardar-nos en cas d'inundació preferiblement a interiors amb alçada. Aquest matí, per exemple, com que les tempestes torrencials han aparegut ja en horari lectiu, el Govern ha recomanat deixar els petits a les escoles, ja que són llocs segurs i estan a cura de responsables adults. I, per descomptat, cal estar sempre pendent de les alertes i de les actualitzacions de fonts oficials, per saber a què ens enfrontem si sortim al carrer.