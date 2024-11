Heroic rescat, amb helicòpter inclòs, de diversos excursionistes

per Sergi Guillén

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya són un cos essencial en tasques de rescat en zones de difícil accés, com ara les muntanyes, penya-segats i altres terrenys abruptes. La seva formació i disponibilitat d'equip especialitzat, incloent-hi helicòpters, els converteix en una peça clau.

Per garantir la seguretat d'excursionistes i esportistes d'aventura que puguin trobar-se en situacions de risc. Amb intervencions ràpides i precises, aquests equips són capaços de fer rescats complexos, on cada minut compta.

A Catalunya, els rescats de muntanya són una de les situacions d'emergència que els bombers enfronten de manera recurrent, especialment en zones de gran afluència d'excursionistes i escaladors. La coordinació entre dotacions terrestres i aèries, a més de l'experiència i l'entrenament dels seus integrants, és fonamental per abordar aquestes missions. En el cas que relatem avui, els Bombers han tornat a demostrar la seva gran eficiència en una intervenció en què els escaladors van quedar atrapats en un penya-segat.

Rescat al Montgrí: una operació de precisió i valentia

Avui a la tarda, el cos de Bombers va rebre un avís d'emergència sobre uns escaladors que es trobaven atrapats a la punta del Milà, a Torroella de Montgrí. A les 13.34 hores, es van activar tres dotacions terrestres i un helicòpter #MAER, equipat amb personal especialitzat del grup de rescat #GRAE. La situació era crítica: la corda dels escaladors s'havia enganxat, deixant-los suspesos en una zona d'alt risc, sense possibilitat de baixar o pujar pels seus propis mitjans.

Els bombers van actuar ràpidament, desplegant una instal·lació especial que permetés assegurar el rescat. Gràcies a l'helicòpter, l'equip de rescat va poder accedir de manera ràpida i segura a la zona on hi havia els escaladors.

Aquests rescats en altura requereixen una gran precisió, tant en la maniobra de descens com en la subjecció dels afectats. Per evitar qualsevol moviment brusc que pugui posar en risc la seva integritat.

Treball coordinat entre terra i aire

La intervenció de l'helicòpter #MAER va ser crucial per assegurar l'extracció dels escaladors de la paret. Aquest tipus d'aeronaus permeten arribar a zones de difícil accés i fer maniobres en espais reduïts, un recurs invaluable en rescats de muntanya. L'equip #GRAE, entrenat per enfrontar aquestes situacions extremes, va estabilitzar tots els excursionistes i assegurar que estiguessin en bones condicions abans d'iniciar el descens.

Gràcies a la perícia dels rescatadors i la coordinació entre les dotacions terrestres i l'helicòpter. Es va aconseguir muntar una instal·lació segura que va permetre retirar els escaladors de la paret sense incidents.

Segons informen els Bombers de la Generalitat a través de les xarxes socials, els excursionistes van ser rescatats il·lesos. Destacar l'efectivitat de l'operació i la preparació dels equips d'emergència.

Un rescat exitós que ressalta la tasca dels Bombers

Aquest rescat és un exemple més del compromís i la valentia del cos de Bombers de Catalunya. Intervencions com aquesta subratllen la importància de comptar amb personal ben entrenat i equipat per enfrontar situacions d'emergència a qualsevol entorn. La coordinació, ús de tecnologies avançades i l'experiència de l'equip van ser factors clau per a l'èxit d'aquest rescat.

Els Bombers han compartit imatges de l'operació realitzada, que mostren els membres de l'equip assegurant la corda i preparant el dispositiu d'extracció al cim del penya-segat. La resposta ràpida i l'habilitat demostrada en aquest rescat són un recordatori de la importància d'aquest cos en la protecció de la vida. I la seguretat a les zones muntanyoses i de difícil accés de Catalunya.